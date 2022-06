El Hotel de los Famosos: la reacción del Melody Luz cuando le dieron los resultados de sus análisis en medio de rumores de embarazo

Luego de los fuertes rumores de embarazo que despertó Melody Luz tras sus fogosos encuentros con Alex Caniggia en El Hotel de los Famosos y los constantes malestares, náuseas, mareos y cansancio; la bailarina recibió los resultados médicos.

“En los últimos días me estuve levantando con náuseas”, le comentó Melody al doctor que la atendió. A lo que el profesional le leyó sus resultados: “Te hicieron un pool de análisis que, dentro de todo, salió normal”.

“El único examen que salió patológico fue el de orina. Ese nos está mostrando que tenés una infección urinaria. También te hicieron una Gonadotropina cariónica para descartar problemas de embarazo”, agregó.

Más sobre este tema Melody Luz debió ser atendida por los médicos en El Hotel de los Famosos: "Me siento mal"

Tras escucharlo, la joven no tardó en consultarle si el resultado era negativo. Y tras la confirmación de que no está embarazada, Luz atinó a hacer la señal de la cruz en forma de alivio: “Me deja tranquila saber qué es lo que tengo y que va a estar todo bien”, cerró, tras conocerse que sus síntomas se debieron a una infección urinaria por la que comenzará a tomar antibióticos.