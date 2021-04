La reacción de Matías Defederico tras las fuertes declaraciones de Cinthia Fernández sobre la violencia que habría vivido con él: "Se va a juntar con su abogada"

El derecho a réplica que Ángel de Brito le dio a Cinthia Fernández en LAM para que responda a las últimas declaraciones que hizo Matías Defederico sobre su pasada y actual relación con la madre de sus hijas, Charis, Bella y Francesca, llevaron a que la panelista se quiebre al aire y relate dolorosas situaciones, en las que sostuvo que vivió "maltrato" y recibió "amenazas" de su expareja.

"Él estaba celoso de una persona que estaba mucho tiempo conmigo por cuestiones laborales. A mi amigo le había puesto ‘¿cómo estás? ¡Qué ganas de estar ahí y darte un beso!’. Y a propósito dejé el teléfono donde estaba Matías, porque él siempre me revisaba. Él me tiene amenazada con mostrar ese mensaje, como dejándome como una puta, porque siempre el argumento básico es que yo soy la puta y la trola. Hoy yo me siento libre, porque a mí siempre me dio vergüenza. Ojalá lo hubiera cagado", relató Cinthia, totalmente sumida en llanto, al describir una de las escenas que vivió con Defederico.

"Yo me fui a Chile, a Arica (en 2016), donde hay un solo hospital en el que pueden saber que hubo una entrada mía… hace muchísimos años me pasó esto. Y después me pasó con mis hijas. Y no saben lo que fue… No saben lo que fue realmente, y estuve sola. No tenía un mango para poder ir a la agencia de viajes y poder volverme sola. Tardé tres años en decírselo a mi mamá”, aseguró.

Con las declaraciones de Fernández resonando en los medios, Paula Varela se comunicó con Defederico para saber cómo impactó en él el fuerte descargo de la panelista, y Matías respondió en Intrusos asegurando que el tema continuará su curso en manos de la Justicia.

"Mañana Matías Defederico se va a juntar con su abogada para decidir cómo seguir adelante frente a todo lo que dijo Cinthia hoy", informó Paula Varela. G-plus

"Mañana Matías Defederico se va a juntar con su abogada para decidir cómo seguir adelante frente a todo lo que dijo Cinthia hoy", contó la integrante del programa de América, describiendo la rápida reacción del exfutbolista.

Más sobre este tema Matías Defederico y el origen de sus conflictos con Cinthia Fernández: "Yo sé qué tema quedó pendiente, pero ya es tarde"

Luego, Adrián Pallares agregó que entre ellos hay una medida cautelar vigente que resguarda la intimidad de las menores. "Ellos no pueden hablar de las niñas", dijo el conductor.