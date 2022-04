La reacción de Matías Alé luego de que Estefi Berardi contara al aire que él le tiró onda por Instagram: "No des fechas por las dudas"

Matías Alé reaccionó en Mañanísima (lunes a viernes 10 hs. por Ciudad Magazine) luego de que Estefi Berardi contara en pleno vivo que él le tiró onda por mensaje privado de Instagram.

“Soy fácil algunas noches, ¿Tenés alguna amiga que sea parecida a vos?”, le preguntó sin filtros Alé y Pampito acotó: “Te está tirando los perros en vivo”.

“Sí, tengo. Ay Mati… en algún momento vos me hablaste por Instagram, me puso ‘Hola, ¿cómo andás?’. Creo, no me acuerdo, fue hace mucho”, lanzó la panelista en pleno vivo.

"Vos me hablaste por Instagram, me pusiste ‘Hola, ¿cómo andas?’ creo". G-plus

“¿Vos estás en pareja ahora? Vos vivís en pareja igual… No des fechas por las dudas”, insistió Alé y Estefi sentencio´: “A mí ya un chico que me dice que es fácil no me gusta. Para mí está bueno demostrar que no sos tan fácil”.

Más sobre este tema Matías Alé reveló cuál es la particular parte del cuerpo que más le gusta de una mujer

ESTEFI BERARDI DIO DETALLES DEL CHAT CON MATÍAS ALÉ

Estefi Berardi leyó en la emisión matutina de eltrece el mensaje que Matías Alé le mandó por privado en Instagram tiempo atrás. “Fue hace muchos años”, contó la panelista en el programa de Ciudad Magazine.

“Te contesté, pero no es nada grave, ‘Hola, ¿cómo estás? Pasé por acá para saludarte, te vi en algunas publicaciones, te dejo mi número de télefono’, me puso Matías, fue buena onda”, reveló Estefi en pleno vivo.