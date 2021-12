La reacción de Mario Guerci cuando le preguntaron si habló con el novio de Soledad Bayona: "No tuve la oportunidad"

Además de llegar lejos con su participación en La Academia de ShowMatch, Mario Guerci dio que hablar por los fuertes rumores de romance que enfrentó con su excompañera de certamen, Soledad Bayona. Y sin estar ajeno a esto, el modelo reaccionó cuando le preguntaron si había hablado con el novio de la bailarina, Nicolás Smirnoff, sobre estas especulaciones.

“No, no tuve la oportunidad”, atinó a decir Guerci en una nota que dio para Intrusos, sin querer entrar en detalles sobre cómo repercutió que se lo vincule con Bayona mientras ella estaba de novia.

“Son cosas que pasan en el imaginario, pero a mí no. Entonces, no las compro cuando no son”, agregó, marcando su fuerte postura sobre cómo encara las versiones de las que se hicieron eco los medios.

“Obviamente, siempre te afectan las cosas porque no escapan a lo que te sucede que es que te llamen y te manden mensajes, pero cada vez que pasaba algo lo hablaba con Sole y con todas las personas que me rodearon en ese momento”, cerró Mario, contundente.