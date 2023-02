La reacción de Marina Charpentier luego de que Chano despertara de su sedación después de estar una semana en terapia intensiva

Luego de que se conociera que Chano Moreno Charpentier se despertó este viernes –tras haber estado en terapia intensiva durante una semana a causa de una infección- su mamá, Marina, compartió un especial video en las redes.

La mamá del cantante se hizo eco de un video que subió la periodista María Julia Oliván a su Instagram donde se lo ve a su pequeño Antonio mirando un show con el músico en el escenario, luciendo una capa e interpretando La melodía de Dios.

“Despertó #Chano, puse Los Inmortales y miren a Tony”, escribió en el posteo que logró conmover a Marina al punto de repostear esta historia.

Además, Marina decidió compartir una foto de sus dos hijos cuando eran chicos y la musicalizó con la misma canción a la que había hecho referencia su otro hijo, Bambi: “Música, mientras caemos hay música. Aunque ahí afuera esté todo mal. Es el parlante de mi ciudad. Dramá-má-má-má-má-mática. La hora de la pena y nadie tiene paz. Yo sigo sin escuchar”, se escuchó en uno de los fragmentos del éxito de Tan Biónica.

FUERTE ANÁLISIS DE CARMEN BARBIERI SOBRE CHANO CHARPENTIER

En mayo pasado y luego de que tuviera que ser internado por una "intoxicación" y un "pico de estrés", Carmen Barbieri se mostró muy preocupada por el cantante.

Así lo dejó en claro la conductora de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) al analizar el presente del músico y recordar el mal momento que vivió con su hijo Federico Bal, después de que fuera intervenido quirúrgicamente en Brasil por un accidente con el motor de un parapente: “Yo fui a ver quién iba a operar a mi hijo. Y si hubiese pasado en la China, iba a ir igual”.

“Lo que quiero decir es que, si no funciona el equipo que está con la madre de Chano, yo me voy a otro equipo. Digo ‘chicos, no me sirven. Tengo que internar a mi hijo porque tiene que salvarse la vida’”, agregó.

Más sobre este tema La madre de Chano compartió una postal vintage en familia y agradeció los rezos por su hijo

Y cerró, sin vueltas, con un profundo análisis personal: “Si sigue así, se va a morir Chano. Él mismo está pidiendo ayuda. Y si la madre no puede porque la gente que lo rodea no la ayuda, yo creo que la tiene que cambiar”.