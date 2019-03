En 2014, la relación matrimonial de Iliana Calabró con Fabián Rossi, el padre de sus dos hijos, Nicolás y Stefano, llegó a su final luego de 25 años. Y sin eludir el escándalo.

Sin embargo, la nueva fuerte versión de un pasado romance oculto entre la actriz y Emilio Disi, volvió a poner en escena al empresario, quien rompió el silencio en Incorrectas para echar por tierra el resonante rumor. "Con Iliana estuvimos juntos más de veinte años y es la madre de mis dos hijos, solo por esto intervengo. Para mí esto que escuché y se dice, es fáctica y técnicamente imposible. Yo compartí el primer camarín con Iliana, hace 30 años, y todas las temporadas que hizo tanto en Carlos Paz como en Mar del Plata. También compartí las temporadas con el señor Disi", dijo Rossi, poniendo las manos en el fuego por quien fue su esposa.

No ajena al escándalo y al tanto de las declaraciones de Fabián, Marina Calabró confesó lo que sintió al ver a su excuñado, poniendo la cara por Iliana: "Yo tengo una posición respecto a Rossi, por el tema de verse involucrado en La ruta del dinero K que es imperdonable. Pero separando, fue muy impactante escucharlo. Te confieso que se me piantó un lagrimón. Primero porque habló de un pasado en común, de la familia ya no es, porque hay posiciones irreconciliables, porque no se habla con Iliana hace tres años y yo no le volvería hablar. Pero fue shockeante ver a un hombre defendiendo a la que fue su mujer, madre de sus hijos, desde un lugar tan genuino y desde una convicción tan sólida. Eso me impactó. Y, en un punto, me conmocionó. Estaba muy emocionada”, dijo la panelista de El Diario de Mariana, en nota con Agarrate Catalina. Y reveló cuál fue la reacción de su hermana al ver a Rossi hablando públicamente, y bien, de ella: “Iliana también estaba muy movilizada, pero no lo llamó para agradecerle... Se la debía".