La reacción de Marcelo Tinelli ante el pedido de disculpas de Pablito Ruiz por ir a una fiesta clandestina: "Gracias por tu sinceridad"

La producción del Cantando 2020, encabezada por Marcelo Tinelli, tomó la contundente decisión de apartar a Pablito Ruiz del Cantando 2020 luego de que aparecieran imágenes del cantante en una fiesta clandestina en plena pandemia por coronavirus.

Ruiz, que era reemplazante junto a Ivanna Rossi de Lola Latorre y Lucas Spadafora, decidió pedir disculpas públicamente por lo sucedido: “Gente, quiero pedir disculpas públicamente. Estoy confinado en mi casa. Sí, ayer salí, fui a una reunión, no hay que hacerlo. Fui castigado, fui bajado del Cantando, con justa razón, admito las consecuencias”.

"Gracias querido @pruizoficial por tu sinceridad. Ojalá que pronto puedas volver a estar en el @cantando2020" G-plus

Tras contar que se hisopó, Pablito reveló: “¿Quieren saber el motivo? La verdad es que no es excusa pero venía el Día de la Madre, y ustedes saben que perdí a mi vieja hace poco, y necesitaba estar con amigos. No es excusa, no se hace y no voy a volver a hacerlo. Pero, bueno, ese es el motivo. Voy a seguir los protocolos y ojalá pueda enmendar esto”.

Al ver la nota de Ciudad sobre las disculpas del artista, Tinelli le dedicó un sentido mensaje a través de Twitter: “Gracias querido @pruizoficial por tu sinceridad. Ojalá que pronto puedas volver a estar en el @cantando2020”, abriendo las puertas a que en el futuro pueda regresar al certamen de canto.

¡Mirá el tweet de Marcelo Tinelli sobre la polémica de Pablito Ruiz!