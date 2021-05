La reacción de Luciana Salazar tras la crítica de Yanina Latorre por el uniforme de su empleada: "Va a tener que contestar en la Justicia"

Luciana Salazar reaccionó duramente a las críticas de Yanina Latorre, quien volvió a cuestionar por qué su personal doméstico viste con uniforme. La modelo de 40 años reveló que llevará a la Justicia a la periodista, quien cuestionó su trato hacia su empleada.

“¿Vos te pensas que yo le voy a contestar a esta mujer? No, ella va a tener que contestar en la Justicia por los delitos que me adjudicó y por meterse con la identidad de mi hija, una menor”, expresó furiosa la mamá de Matilda Salazar en diálogo con PriminiciasYa.com.

Luego de debutar en la pista de La Academia, Salazar fue indagada por Maite Peñoñori acerca de la polémica que protagonizó meses atrás cuando fue vista en un supermercado con su hija y una empleada con uniforme y justificó: “Ellas están felices de tener el uniforme porque no manchan su ropa. Es más me agradecen”.

Entonces, Yanina se mostró indignada ante sus palabras y no dudó en expresar públicamente lo que piensa al respecto. “Luli no aclares que oscurece. ¿Para qué llevas una dama de compañía? Para demostrar que sos una señora rica al pedo que no tiene nada que hacer, porque en ese momento ni laburabas”, dijo en Los ángeles de la mañana.