La reacción de Luciana Salazar cuando le pidieron que muestre su cuerpo en plena nota: "No quiero porque..."

El Súper Bailando 2019 regresó a Luciana Salazar a la pista de Marcelo Tinelli. Sin embargo, horas previas al debut, transitó los nervios que anteceden a salir a escena y protagonizó un inesperado momento en plena nota con el notero de Siempre Show, de Ciudad Magazine. El periodista fue a verla a un ensayo y le pidió que muestre su figura, pero la modelo se negó.

"No quiero (mostrar el cuerpo) porque te cuento, me prestaron una ropa que me queda diez veces más grande. Entonces, mejor no mostremos". G-plus

"Está hermosa, Luciana. Está espectacular... Ya, en vivo, vamos con ella. Chicos, paren un segundo, ¡miren lo que es esto!", dijo Martin Salwe, halagando a la actriz, quien llevaba un look deportivo sexy. Pero ella lo sorprendió con su reacción: "No, no", dijo Luli, tapando su cuerpo con las manos.

"Bueno, sin vuelta. Pero tomala de punta a punta", insistió el cronista. Y Salazar explicó el motivo de su negación: "No, no quiero porque te cuento, me prestaron una ropa que me queda diez veces más grande. Entonces, mejor no mostremos".