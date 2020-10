La reacción de Leticia Siciliani cuando Ángelo de Bake Off le declaró su amor: "No juegues con mis sentimientos"

El furor de MasterChef Celebrity hace que la gente ya vaya eligiendo a sus favoritos y Leticia Sicialini (28) tiene su propia hinchada. Uno de sus fans es Ángelo Pedrazzoli, exparticipante de Bake Off Argentina, quien a través de Twitter le dedicó un mensaje de amor sin saber que ella le iba a responder.

“Vamos Leti, te amo”, tuiteó el joven, uno de los concursantes más populares del reality que condujo Paula Chaves. En la misma red social, la actriz se dio por aludida. “¿Qué? ¿Cómo? ¿Esto es real? No juegues con mis sentimientos”, lanzó con humor mientras que el pastelero amateur se mantuvo firme. “Te juro que es real Leti”, aseguró, esperanzado.

Pese al coqueteo con el ex Bake Off, la hermana de Griselda Siciliani le contó a Ciudad que está muy feliz. “Estoy en pareja. No sabría decir hace cuánto estamos juntas. Con el tiempo aprendí a separar las cosas y entender que yo tengo una profesión, mi pareja otra, y que no le interesa mostrarse ni nada. Mantengo la reserva por protección, porque así como estamos estamos bien. Elijo no mostrarla, porque además ella no tiene ganas de que la muestre”, se sinceró.

