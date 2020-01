La reacción de Laurita Fernández cuando la ex de Fede Bal dijo que "él le fue infiel a Barbie Vélez con ella"

En noviembre del año pasado, apareció en escena Melina Carballo, una modelo uruguaya con la que Fede Bal vivió un breve romance. Concluido el affaire, la joven lanzó una explosiva declaración: "Fede me dijo que le fue infiel a Barbie Vélez con Laurita Fernández y lo disfrutó".

Automáticamente, Bal le puso el pecho al tema y negó rotundamente haberle comentado a una chica que recién conoce algo de ese estilo.

Involucrada involuntariamente en el asunto, Laurita le dio un móvil a Intrusos y las consultas sobre los dichos de Melina no tardaron en llegar. "Una chica con la que Fede Bal salió dos o tres días contó que él le dijo 'no sabés cómo disfruté haberle sido infiel a Barbie con Laurita'. Cuando leés eso, ¿no decís 'no quiero estar metida en este lío'?", le consultó Angie Balbiani.

Sin ánimo de ahondar en el asunto, la actriz y bailarina reveló su reacción: "Lo leí en ese momento y no me vinieron a preguntar nada. Es un tema de él y hoy tampoco hablaría de algo así por respeto a mí presente y porque ya no soy parte de esa historia. Es algo que le pegó a él. A mí me pueden nombrar de rebote, pero no es algo que tengo que salir a contestar".

Atento a la respuesta, Daniel Ambrosino le dijo que Bal había desmentido a Melina. Y Laurita agregó: "No me lo imagino a él diciendo una cosa así. No me extraña que lo haya desmentido. Con él tengo la mejor".