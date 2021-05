La reacción de Lali tras revolucionar las redes con su paso por MasterChef: "No paro de recibir amor; es muy emocionante"

Lali Espósito en MasterChefCelebrity 2 no soloTT (trending topic) en Twitter durante toda la emisión del programa del lunes. La artista asistióLa Voz Argentina, próximo a debutar en Telefe. La presencia deenno solo revolucionó las cocinas del popular reality, también la convirtió en(trending topic) endurante toda la emisión del programa del lunes. La artista asistió junto a Mau y Ricky Montaner , sus compañeros de, próximo a debutar en

"Bueno, fuera de chiste: ¡gracias por el amor siempre! Siento su cariño desde que soy muy chica. Y no solo no cesa, sino que crece y crece", reaccionó la actriz y cantante en la red social del pajarito, al ver que su nombre Lali cosechaba miles y miles de tweets y la transformaba en la tendencia de la noche en la argentina. Además del elevado rating que hizo el programa, superando los 22 puntos.

"Quiero agradecer por el cariño, fui ahí a divertirme, a estar con amigos, a contarles que muy pronto se viene La Voz Argentina, y no paro de recibir amor". G-plus

Emocionada por la devolución del público, de sus pares y de la gente más cercana a su cotidianidad, Lali se tomó un minuto para agradecer con unos videítos en Instagram Stories.

"Qué linda la experiencia la de pasar por MasterChef, programa que amamos todos los argentinos, y estar con mis queridos amigos, que la rompieron”, comenzó diciendo.

"Trabajo desde muy chica, pero no doy por hecho ese cariño que siento de todos mis compatriotas, de toda la gente que prende la tele, nos ve y nos acompaña". G-plus

Luego se puso seria: "De verdad, quiero agradecer por el cariño, fui ahí a divertirme, a estar con amigos, a contarles que muy pronto se viene La Voz Argentina, y no paro de recibir amor. Desde que soy muy chica recibo el amor de todo el mundo. Es muy emocionante porque no es solo del fandom, sino que es de un montón de gente. De pronto un amigo mío me dice 'che, me avisó mi viejo', o me dijo mi abuela 'mirá, está Lali en la tele'. Es una cosa muy de familia que no la doy por hecha. Trabajo desde muy chica, pero no doy por hecho ese cariño que siento de todos mis compatriotas, de toda la gente que prende la tele, nos ve y nos acompaña en todo lo que vamos haciendo. Vamos creciendo junto al público. Gracias".