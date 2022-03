La reacción de Jorge Rial cuando le preguntaron si sigue enamorado de Romina Pereiro: "Sí, claro"

Luego de que sonaran con fuerza los rumores de separación de Jorge Rial y Romina Pereiro, el periodista decidió romper el silencio y confirmar que su historia de amor llegó a su fin.

Sin embargo, en una nota con Momento D –el programa que lidera Fabián Doman por eltrece- el conductor se sinceró sobre sus sentimientos hacia su exesposa, con quien estuvo casi 3 años de relación.

Así fue el ida y vuelta de la cronista y Rial:

Cronista: -¿Están atravesando con dolor la separación con Romina?

Rial: -Sí, como no lo vamos a estar atravesando con dolor. Es una separación, enamorados, la pandemia… todo lo que ya dije.

C: -¿Estás enamorado de ella todavía?

R: -Sí, claro. Pero nos separamos porque a veces el amor no alcanza.

C: -¿Ella sigue enamorada de vos?

R: -Creo que sí.

C: -¿Cuál es el conflicto por el que se separaron?

R: -No, es muy largo.

C: -¿No es otra mujer, no es otro hombre?

R: -No. Eso sería más fácil y hubiese sido todo más fácil. No, tuvo que ver con la pandemia, con el desgaste y yo tuve mucho que ver. A mí me pegó muy fuerte. Y ya está.

C: -¿El responsable de esta ruptura sos vos?

R: -No. Esto fue hablado y consensuado, por eso tardamos tanto en contarlo.

C: -¿Cuánto tiempo hace que están separados?

-Eso no importa, ya es feo.

JORGE RIAL ASEGURÓ QUE SIGUEN SIENDO FAMILIA CON ROMINA PEREIRO

Rial habló de su vínculo con Romina: "Lo hablamos mucho, lo seguimos hablando. Fui al primer día de clases de la nena… digo. Estoy, porque Ema y Viole son como mis hijas, así como Fran es nuestro nieto. Seguimos siendo familia, pero cada uno vive en lugares distintos. A Romina déjenla en paz elaborar su dolor como yo elaboro el mío ya hace unos meses".

Además, enfrentó los rumores de tercera en discordia: "Pusieron que estoy saliendo con una periodista de C5N, pero ahí entré dos veces y fui a arreglar mi contrato. Todavía no fui ni siquiera a trabajar. No sé quién es pero no enchastren gente".

"Estoy solo y quiero estar solo. Uno se separa por eso. Salvo que te separes pensando en alguien, y no fue el caso. Acá no hay nadie. Estamos elaborando el duelo ya hace unos meses. Yo soy el público, Romina es una nutricionista que además es una gran mujer. Viví momentos felices con ella. Es una gran madre, persona, amiga y la está pasando mal por todo lo que se dice, no por nosotros, que tenemos todo claro".

"Tardé en decirlo públicamente porque esto no es una idea mía nada más. Es mucha charla con Romina también sobre qué hacer. Los tiempos son los tiempos de la pareja", afirmó el periodista sobre por qué demoró en confirmar la noticia.

"No van a encontrar nada más que algo normal después de un año espantoso que a mí me rompió. ¿Por qué se creen que me fui de la televisión? ¿Por qué estaba loco? ¡Porque me rompió, no lo pude superar! Y lamentablemente la que te banca es la familia. Yo no quería ni tendría que estar acá en la radio, pero gracias a Dios estoy. Me ayudó, pero no tenía ganas de seguir laburando", concluyó Jorge Rial tras blanquear su separación de Romina Pereiro.