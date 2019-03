La reacción de Jimena Barón tras la fuerte carta abierta de Daniel Osvaldo: "Me es muy difícil callarme"

Una picante ironía en Twitter de parte de Jimena Barón (31) contra Daniel Osvaldo (33) respecto a su supuesto total desconocimiento sobre la actual ocupación del padre de Morrison (5), entre otros datos básicos, desató una polémica impensada. Todo comenzó cuando la cantante compartió en la red social del pajarito el formulario que debió completar para el jardín de Momo, donde dejó en blanco los ítems teléfono, correo electrónico y DNI del padre de su hijo, y fue muy picante al precisar la ocupación de su expareja: “Ni idea”.

Querido jardín: Es toda la info que tengo. Prometo mejorar para el próximo pibe. pic.twitter.com/FnUjszNy1w — ᒎ 𝗠𝗘𝗡𝗔 (@baronjimena) 11 de marzo de 2019

Al darse por aludido, el actual integrante de la banda de rock Barrio Viejo primero apeló al sarcasmo por la misma vía: "Remember (recuerda): lo que Marta dice de Pedro habla más de Marta que de Pedro... Buen miércoles para todos/as. Dani Stone".

Aunque después el exdelantero de Boca se explayó más en profundidad y le pasó facturas a Jimena en un posteo en Instagram: “Me cansé de dejar que opinen pelotudeces sin saber, me cansé de comer mierda por culpa de gente que piensa que exponer a su hijo las 24 horas del día en las redes sociales, ninguneando y bardeando al padre solo por ser noticia, es ser buen progenitor. Yo no tengo que dar explicaciones a nadie, yo amo a mis hijos y trato de darles una buena educación e inculcarles buenos valores, y no que digan ‘vagina’, ‘pito’ y ‘culo’ en historias de Instagram. Tengo miles de videos y fotos con mis hijos, pero son para mí, para mis amigos y mi familia, no las quiero compartir con vos, ¿entendés, Marta? ¿Entendés, Roberto?”.

No puedo contestar. No puedo. No sabría x dónde empezar. La felicidad de mi hijo es mía y no necesito más. Me es muy difícil callarme, sería una pavada hablar y mostrar, pero no necesito defenderme. Como mamá no. Como mamá, pueden hacer fila y me hago tiempo para atender a todos. — ᒎ 𝗠𝗘𝗡𝗔 (@baronjimena) 14 de marzo de 2019

Jimena Barón reaccionó en Twitter, al ver la publicación de la noticia de fuerte carta abierta de Daniel Osvaldo: “No puedo contestar. No puedo. No sabría por dónde empezar. La felicidad de mi hijo es mía y no necesito más. Me es muy difícil callarme, sería una pavada hablar y mostrar, pero no necesito defenderme. Como mamá no. Como mamá, pueden hacer fila y me hago tiempo para atender a todos”.