La reacción de Jimena Barón cuando le preguntaron por el reclamo de la ex de Daniel Osvaldo: "Del papá de Momo no hablo más"

​El repudio que Ana Oertlinger (33) expresó contra Daniel Osvaldo (34) por retrasos e incumplimientos en la cuota alimentaria de Gianluca (15), su hijo mayor, son historia conocida para Jimena Barón (33). Con sus públicos conflictos, reconciliaciones y separaciones, la madre de Morrison (7) admitió estar al tanto de los reproches de la madre del hermano de su hijo, aunque se abstuvo de opinar al respecto.

En una nota para Los Ángeles de la Mañana en medio de una pausa de ShowMatch, la jurado de La Academia reconoció saber que Oertlinger exige el pago de cinco meses de manutención: “Me lo contó Cinthia Fernández”. Aunque luego apeló a la prudencia: “Pero no sé. Del papá de Momo, a menos que tenga algún vínculo extra y pifie como el año pasado, no hablo más de él como papá de Momo”.

Al final, Jimena Barón justificó si silencio en torno a Daniel Osvaldo con su clásico sarcasmo: “Es el papá de mi hijo, mi hijo está más grande y prefiero no meterme. Después si yo me meto a la casa y hago cagadas, lo comparto, se enteran y me putean”, haciendo referencia al fallido intento de reconciliación que tuvo con Osvaldo en 2020.