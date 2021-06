La reacción de Jimena Barón cuando Marcelo Tinelli le propuso un candidato "maduro": "Si está bien conservado lo podemos charlar"

La semana pasada, Marcelo Tinelli (61) sorprendió a Jimena Barón (34) en La Academia cuando le predijo que veía “un empresario en su vida”, y este lunes retomó su plan de presentarle a su candidato a la cantante. Ella se mostró muy interesada en conocer la edad del amigo del conductor y prometió que “se puede hablar si está bien conservado”.

Todo comenzó cuando Marcelo se mostró sorprendido de que Flor Vigna preguntara la edad del Pocho Lavezzi, del que se señaló que está “muy interesado” en ella en las redes sociales. “¿Por qué todas las chicas preguntan la edad? Jimena también pregunta qué edad tiene el candidato. Para el amor no hay edad. No vamos a traer un menor ni un tipo de 85 años”, dijo Marcelo.

“Pero me dijiste ‘Es amigo mío’. Todo bien, pero hay un límite y vos…”, dijo Jimena antes de darse cuenta de que se estaba metiendo en terreno pantanoso al referirse a la edad del conductor. “Yo tengo la edad de Mica y podría ser tu hija. Si es amigo tuyo podría ser mi papá. ¿Cuánto menos? Por algo no me lo decís…”, se corrigió.

“Puedo tener amigos más chicos que yo. Podría ser un amigo mío más joven. ¿Cuarenta y siete años te va?”, le preguntó Marcelo Tinelli a Jimena Barón. “Bueno, si está bien conservado lo podemos charlar. ¡Pero que venga! ¿Cuándo viene?”, preguntó la jurado, mientras Ángel de Brito le señalaba que “con ese carácter no va a venir ni de casualidad”.