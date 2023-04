La reacción de Jey Mammon al llegar a España y ver periodistas: "Me siento asediado"

La sonrisa de Jey Mammon de compromiso al salir del aeropuerto de Barajas, en Madrid le duró hasta que se encontró con la cámara de Socios del Espectáculo.

"Si me dejan ustedes, voy a poder descansar", arrancó incómodo Juan Martín Rago.

Luego, pidió ayuda para tomar un taxi y así poder eludir a la prensa: "Me siento un poquito asedido, porque vine a descansar y no me esperaba encontrarme con ustedes".

"Tranquilo no puedo estar si me siguen preguntando. Ya di todas las notas que tenía que dar. Vine acá a descansar un poco", inistió.

JEY MAMMON HABLÓ DE LA RECEPCIÓN DE LOS ARGENTINOS EN ESPAÑA

"Los argentinos me tratan bárbaro. Ustedes son periodistas. Les deseo lo mejor, les agradezco".

No vine a vivir, me vine a pasar unos días, a relajar un poco, chicos. Sino, es como que me escapé del país. O sea, me vine a relajar. Si me dejan, me relajo. Sino me dejan, va a ser difícil.

"Qué pesadilla", cerró ofuscado Jey Mammon ante la insistencia de los periodistas.

