NO LE ESQUIVÓ AL TEMA

Si bien Flor Vigna reconoció vivir momentos de tristeza tras ponerle punto final a su noviazgo de 5 años con Nico Occhiato, la bailarina se sinceró al enterarse de que su exnovio fue convocado para sumarse al Súper Bailando.

Todo comenzó con una picante pregunta de Ángel de Brito en vivo: "Hoy vine a la productora y me lo crucé a Nico Occhiato, que tuvo una reunión para incorporarse. ¿A vos te molestaría que él se sume?".

Flor Vigna: "Por mí que (Nico Occhiato) recontra este en el Súper Bailando, que la pase súper bomba. Hablamos y me contó un poco, la verdad es que ahora estamos totalmente separados, pero encantada de que este en el certamen". G-plus

Sin dudarlo, la participante respondió: "No me molestaría para nada. Sé que su deseo está en ser conductor y deja todo para eso. Sé que el amaría estar en uno de los proyectos de Laflia como conductor y ama el Bailando".

"Siempre me apoyó y me dijo 'dale, mi amor, vos podés'. Le encantaría estar acá, pero estamos separados y la decisión no pasa por mí y nunca pasaría por mí", agregó.

Fue entonces que Fede Hoppe intervino para dar más detalles sobre el tema: "Nosotros lo estamos convocando a Nicolás para que esté en el Bailando. También hay un proyecto para la conducción pensado para él, pero nos encantaría que esté en el Bailando".

Finalmente, Vigna cerró: "Por mí que recontra esté, que la pase súper bomba. Hablamos y me contó un poco, la verdad es que ahora estamos totalmente separados, pero encantada de que esté en el certamen".

¿Se cruzarán Flor Vigna y Nico Occhiato en el Súper Bailando?

