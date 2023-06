La reacción de Flor Vigna ante el llanto de Lourdes Sánchez porque se quedó con su bailarín

En medio de la cuenta regresiva para que Marcelo Tinelli regrese con Bailando 2023 por América, Lourdes Sánchez se mostró sensible hasta las lágrimas al contar que Flor Vigna se quedó con Jony Lazarte, el bailarín que le habían adjudicado para el programa.

Fue entonces que, indagada por este tema, Vigna se confesó en una nota que le dio a LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por América: “Me partió el corazón porque Lourdes es re buena conmigo. Yo no sabía nada. Perdón, Lourdes”.

“Fue así. Al principio no podía hacer el Bailando. Había intentado hablar con mi equipo para ver cómo podía hacerlo y me dijeron que no, que no iban a poder hacer todo. Y cuando me llama Marcelo Tinelli, buscamos la forma porque ya habían pasado dos meses de eso”, agregó.

Más sobre este tema Las lágrimas de Lourdes Sánchez por una mala noticia que recibió en el Bailando: "Me sentí dolida"

Y continuó: “Ahí vemos de hacerlo con Jony porque había hecho la gira con él, era bailarín de mi show. Entonces le pregunté si le gustaría que volvamos y nos dijimos ‘sí’ como de amigos. Ya veníamos de otros sueños cumplidos y fue como ‘¿jugamos esta aventura a ver qué pasa?’”.

Por último, la pareja de Luciano Castro cerró: “A él no le había dicho que iba a bailar con Lourdes. Yo me enteré por la tele que él iba a bailar con ella. No sabía, nadie me dijo eso. Lourdes, te quiero y me parecés una bailarina y una conductora increíble. No quisiera tener problemas con ella”.

Más sobre este tema Luciano Castro habló de la posibilidad de agrandar la familia con Flor Vigna: "Ella jamás me va a plantear tener un hijo"

EL PÍCARO COMENTARIO DE LUCIANO CASTRO SOBRE FLOR VIGNA Y LOS RUMORES DE CRISIS

Si bien enfrentaron fuertes rumores de crisis, Luciano Castro atraviesa un gran momento con Flor Vigna. Sin embargo, el actor hizo un pícaro mensaje al hablar de las noticias que salen en los medios sobre la pareja.

“Salvo que venga Flor y me cuente que estamos en crisis, no me entero. O que venga un muchacho notero que me pregunte, tampoco me entero. Empecé hasta lograr comprender eso, o me resigné, o algo pasó”, comenzó diciendo Luciano en una nota que le dio a Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“No solo pasa decir por decir, pero el mismo tema termina siendo tratado por diez personas distintas en canales distintos. Celebro que puedan decir lo que quieran, pero el límite siempre es cuando empezás a joder a terceros”, agregó.

"SALVO QUE VENGA FLOR Y ME CUENTE QUE ESTAMOS EN CRISIS, NO ME ENTERO. O QUE VENGA UN MUCHACHO NOTERO QUE ME PREGUNTE, TAMPOCO ME ENTERO". G-plus

Por otro lado, consultado acerca de la participación de su novia en el entrevistado se sinceró : “La verdad es que importa muy poco lo que me guste a mí.. Salvo que ella me pregunte y opino, no tengo ni siquiera una opinión formada. Todo lo que ella hace, lo hace feliz”.

"ES UN PRIVILEGIO PARA UNA CHICA DE 29 AÑOS, HACE LO QUE QUIERE, ME DA UN POCO DE ENVIDIA. ES BUENA PERSONA. YO A LOS 29 AÑOS ESTABA TOCANDO PUERTAS PIDIENDO LABURO Y DECÍA QUE HABÍA TRABAJADO EN JUGATE CONMIGO". G-plus

Es buena persona . Yo a los 29 años estaba tocando puertas pidiendo laburo y decía que había trabajado en”, cerró Castro, sin escatimar en halagos para la mujer que conquistó su corazón.