La reacción de Flor Torrente cuando le preguntaron por los rumores de romance con su bailarín en el Súper Bailando

Fueron varias las parejas que se formaron en la pista de ShowMatch. Por eso, la excelente química que existe entre los participantes del certamen, a veces da lugar a los rumores sobre su vínculo.

"Nacho es un hombre hermoso que tiene una novia divina. No me hagan quilombos. Chicos, yo no soy así". G-plus

Así fue el caso de Flor Torrente, la hija de Araceli González, quien se mostró tajante a la hora de responder por estas especulaciones sentimentales con Ignacio Saraceni, su bailarín en el Súper Bailando: "Ay, cómo les gusta hablar al pedo. ¡Cómo les encanta armar cosas! Lo amo, los amo a los dos (a su balarín y a Isaias Alegre, su coach). Pero ustedes, a todo tipo de amor, ya le generan un vínculo extra. No. Qué pesados son, por favor", expresó la actriz, sin filtro, en Siempre Show (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine).

"Nacho es un hombre hermoso que tiene una novia divina. Y chicos, no hagan pelotudeces. No me hagan quilombos. Chicos, yo no soy así", cerró, con una sonrisa pícara e imprimiéndole humor a la entrevista.