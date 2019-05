La reacción de Fabián Gianola ante la acusación mediática de Celina Rucci de ser "demasiado abrazador"

En el verano de 2014 Celina Rucci (42) compartió el elenco de Sé infiel y no mires con quién con Fabián Gianola (56), y la experiencia de la actriz no fue la mejor. Al menos, así lo reveló ella en una nota con Ulises Jaitt en El show del espectáculo: "No volvería a trabajar con él. Tenía ciertos comportamientos que le expliqué varias veces que no me gustaban y los seguía haciendo. (...) Era demasiado abrazador, cariñoso. ¿Si era toquetón? Sí, y a mí no me gusta que me estén encima. Se lo dije una vez, se lo dije dos veces…".

Las declaraciones de Rucci tuvieron una fuerte repercusión y, en una entrevista con Los Ángeles de la Mañana, afirmó tajante respecto de la supuesta efusividad de los saludos de Gianola: “Desde hace muchos años puedo elegir quién quiero que me apriete”.

Entonces, Santiago Riva Roy fue a buscar a Fabián para preguntarle por esta acusación mediática. ¿La actitud del actor? Redobló la marcha y desplegó su enorme sonrisa.

Con una gesticulación tensa y mordiéndose los labios, se excusó: “No voy a decir nada, chicos. Gracias”. A lo largo de una caminata de casi una cuadra, Gianola mantuvo su tesitura de negarse a explayarse al respecto y se limitó a despedirse con gentileza para escapar del momento incómodo.