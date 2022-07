La reacción de Emily Lucius cuando le preguntaron si está enamorada de Martín Salwe

Una de las parejas que nació en El Hotel de los Famosos es la de Emily Lucius y Martín Salwe. Tras guardarse de los medios por los haters que tuvo que incluso le afectó la salud, la influencer reapareció en Socios del Espectáculo donde habló de su cuestionado vínculo con el locutor.

“¿Te equivocaste con Martín? ¿Se sigue afuera? ¿Vos lo vas a visitar?”, indagó Rodrigo Lussich. “Yo no me equivoqué. Siempre hago lo que me dice el corazón”, señaló, mientas hacía caritas y todos en el ciclo concluía que “¡está enamorada!”.

“Ojalá”, aseguró. “Ahora está de viaje. Lo extraño. Nos comunicamos por WhatsApp”, contó, sobre cómo continúan su vínculo fuera del reality y sin querer entrar en detalles sobre el desarrollo del programa.

EMILY LUCIUS CONTÓ SI ESTÁ ENAMORADA DE MARTÍN SALWE

“Yo quedé con muy buenas relación con los integrantes del programa”, dijo la hermana de Belu Lucius, intentando quitar el foco de Martín, pero en el ciclo insistieron.

“¿Estás enamorada?”, volvió a la carga Rodrigo.

“Es muy fuerte esa palabra. Nunca me enamoré. Ojalá nos podamos seguir conociendo”, concluyó. ¡Que viva el amor!