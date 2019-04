La reacción de Dalma Maradona ante el picante saludo de cumpleaños de Diego: "¡Solo quiero amor en mi vida!"

Dalma Maradona se encuentra una vez más en el ojo de la tormenta a raíz de su distanciamiento de su famosísimo papá, Diego Maradona, quien no fue a su boda, no la vio embarazada y aún no conoce a su nieta, Roma.

En esta oportunidad, Diego eligió enviarle un polémico mensaje a su hija por su cumpleaños número 32 a través de Instagram: “Hay 50 rosas que nunca me aceptaste, pero vos para mí fuiste siempre la primera. Esto no pasa por el amor que yo sienta por vos, sino por lo que tu mamá me robó. Feliz cumpleaños Dalma”, escribió el Diez, junto a una foto de la actriz de niña en sus brazos y acusando una vez más a su mamá, Claudia Villafañe, de haberle robado. Una acusación que, de hecho, fue la que lo alejó hace tiempo de ella y su hermana Gianinna.

Dalma: "¡Otra vez más elegiré el silencio! ¡Tengo una hija sana y ese es mi mejor regalo hoy! ¡Soy muy feliz y solo quiero amor en mi vida! ¡Nada más! Amor o nada" G-plus

Dalma decidió responder desde su cuenta de Twitter y aunque no menciona en ningún momento a su papá, el mensaje fue claro: “¡Otra vez más elegiré el silencio! ¡Tengo una hija sana y ese es mi mejor regalo hoy! ¡Soy muy feliz y solo quiero amor en mi vida! ¡NADA MÁS! ¡Gracias mamá por tanto amor, gracias sis, Benja, Andrés, Loly, amigos y ROMADEMICORAZON! AMOR O NADA”, escribió contundente.