La reacción de Coti de Gran Hermano al ver a una fanática tatuarse su nombre en el cuerpo: "No puedo creer"

Luego de haberse convertido en una de las jugadoras más polémicas de Gran Hermano 2022, Coti Romero sigue causando sensación después de haber quedado eliminada del reality de Telefe. Y prueba de ello, es el gesto que tuvo una seguidora que despertó todo tipo de repercusiones en las redes.

La pareja de Alexis, más conocido como Conejo y a quien conoció en el programa, mostró en Instagram Stories la decisión que tomó una fanática de tatuarse en el brazo su apodo con un corazoncito y la primera letra de su apellido: “Coty R.”, se pudo ver en la foto que subió Constanza.

“No puedo creer”, dijo Coti en su posteo, donde también se la ve posando en una fotografía dándole un beso a la joven que le demostró su admiración y cariño al llevarla en su piel para siempre.

Foto: Captura de Instagram Stories

Más sobre este tema Gran Hermano: Coti contó que debutó en la escuela y cuál fue su récord en la intimidad

THIAGO APUNTÓ CONTRA COTI POR SU RELACIÓN CON ALEXIS EN GRAN HERMANO 2022

A poco de quedar eliminado de Gran Hermano 2022 por decisión del público, Thiago pasó por el piso de LAM, analizó su participación en el reality de Telefe y sorprendió al hablar de Coti y su relación con Alexis (más conocido como Conejo), uno de los participantes con quien más relación tenía.

“Yo me sorprendí de las últimas actitudes que tuvo Coti. Me molestó que las cosas tenían que ser como ella quería. Por el ejemplo, el Cone se iba a dormir y ella se iba a despertarlo igual. Yo le decía ‘está durmiendo’ e iba igual y lo jodía”, comenzó diciendo el joven en el ciclo de América.

“Eso me molestó porque no lo dejaba un rato tranquilo. Queríamos tomar mate y no podíamos porque estaba ella”, agregó, dejando en claro que la correntina interfería en su vínculo de amistad con el exhermanito.

"YO ME SORPRENDÍ DE LAS ULTIMAS ACTITUD QUE TUVO COTI. ME MOLESTÓ QUE LAS COSAS TENÍAN QUE SER COMO ELLA QUERÍA. POR EL EJEMPLO, EL CONE SE IBA A DORMIR Y ELLA SE IBA A DESPERTARLO IGUAL". G-plus

“Quería hablar con Cone y tampoco se podía porque estaba ella . Pero, obvio, que está todo bien con él. Me llevo la mejor”, cerró Thiago, sincero.