La reacción de Coti Romero al ver los tatuajes de Julieta Poggio, Romina Uhrig y Daniela Celis: "No me molesta"

Julieta Poggio, Daniela Celis y Romina Uhrig se conocieron en Gran Hermano 2022, donde confirmaron “el tridente”, un grupo que se mantuvo unido en todo momento, pese a que a la morocha de Moreno fue eliminada en dos ocasiones.

Esta semana, las chicas decidieron que su amistad merecía algo que la sellara para siempre y por eso eligieron un significativo tatuaje del ojo de Gran Hermano para marcar sus cuerpos con este bello sentimiento.

“Estamos con Ju y Ro, las tres. Está el tridente presente”, dijo Julieta en un video que se publicó a través de las redes sociales de Telefe. “Llegó el gran día, nos vamos a tatuaje el ojo de Gran Hermano que nos marcó y nos cambió la vida para siempre, y me hizo conocer a estas hermosuras de personas”, agregó la influencer.

LA REACCIÓN DE COTI ROMERO ANTE LOS TATUAJES DE DANIELA, ROMINA Y JULIETA DE GRAN HERMANO 2022

Este jueves, Robertito Funes Ugarte se comunicó con Coti Romero, que se encuentra vacacionando con Alexis “Conejo” Quiroga en Cancún y una de sus panelistas les contó que sus excompañeras y enemigas acérrimas habían decidido sellar su amistad con los tatuajes.

"Chicos, ¿vieron lo que pasó con Romina, Daniela y Julieta? Bueno, esta amistad que se formó en la casa de Gran Hermano, las tres se tatuaron el ojo de Gran Hermano en la nuca", reveló Pía Shaw, y reconoció: "Es verdad lo que estoy diciendo, es un montón".

"No vimos eso, ¿por qué nos preguntan de eso?", dijo Coti, muy despreocupada desde la pileta del hotel. "¿No te importan las chicas?", quiso saber Robertito, desde los estudios de A la Barbarossa, tratando de buscar pleito.

"No, o sea... Es como que cada uno puede hacer lo que quiera. Agustín se había tatuado también el ojo en el antebrazo. A mí no me molestan las cosas que puedan llegar a hacer. Yo no me lo tatuaría", cerró la correntina, que solo podía aspirar a que no la molesten con nimiedades y no la molesten en unas merecidas vacaciones.