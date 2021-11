La reacción de la China Suárez tras la nota de Susana Giménez a Wanda Nara y Mauro Icardi: "Lo veo todo"

Este martes se pudo ver la primera parte de la promocionadísima entrevista que Susana Giménez le hizo a Wanda Nara y, en menor medida, a Mauro Icardi tras el escándalo que protagonizaron junto a la China Suárez, quien también se pronunció al respecto.

Sin nombrarla directamente, Wanda transformó a la China en la gran protagonista “invisible” de la entrevista, aludiendo al encuentro que tuvo con Icardi “sin que pase nada” en un hotel de París, y al llamado que le hizo para pedirle disculpas por llamarla “zorra” en las redes.

Impedida de hablar por cualquier medio antes del estreno de la entrevista exclusiva con Alejandro Fantino en la que dará su propia versión de los hechos, la actriz compartió una publicación en Instagram en la que hizo una analogía de la sensación que le dio el especial de Susana.

LA CHINA SUÁREZ SE REFIRIÓ POR PRIMERA VEZ A LA ENTREVISTA DE WANDA E ICARDI CON SUSANA

De esta manera, la China publicó en su perfil de Instagram un posteo en el que se la ve haciendo un zoom hacia su ojo izquierdo, al estilo de los clásicos cineastas franceses que experimentaban en la Nouvelle vague (la nueva ola), englobado bajo la frase “Lo veo todo”.

“Para mí un mensajito es divorcio”, había dicho Wanda frente a la diva de los teléfonos, que no en consultarle sobre el contenido de los chats que encontró en el celular de Mauro Icardi, según ella, sin intención.

“Decían cosas que una mujer como yo, con mis valores, no hubiera nunca escrito y tampoco me hubiera esperado con la relación que nosotros tenemos que no me lo hayan contado del otro lado. Eso fue lo más grave que pasó”, contestó Wanda, sobre lo que le habría escrito la China Suárez a su marido.