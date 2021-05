La reacción de Celeste Muriega cuando Lussich le dijo que Drago la niega: "Por ahí no le gusta hablar de su vida"

Solo Celeste Muriega y Hernán Drago saben qué fue lo que realmente pasó entre ellos, mientras que las versiones de affaire entre la bailarina y el modelo se retroalimentan por la constante incógnita. Misterio sobre el cual jugaron en más de una ocasión en Bienvenidos a Bordo, el programa que ambos comparten y respecto del cual Muriega reflexionó en Intrusos.

El punto de partida fue el incómodo silencio de Drago cuando Marcela Tauro le preguntó si es que con Celeste no había habido ni siquiera un touch and go. “Está bien, no tiene por qué responder, está buenísimo que no lo haga”, afirmó la invitada. Luego, justificó la evasiva del modelo: “Me parece que (hablar) no coincide ni con la personalidad de él ni la mía”.

“¿Dicen que es negador? Él también me lo admitió”, continuó. Ahí, Rodrigo Lussich comentó: “¿No sentís que hay una manera permanente de negarte constantemente? Podría tener un gesto públicamente. Salieron un poco, se dieron unos besos, no es tan complicado. ¿Por qué lo tensa tanto?”.

Sin contradecir al conductor en sus aseveraciones, Muriega replicó: “Cada uno tiene personalidad distinta. Yo me siento acá y no tengo ningún problema de decir las cosas como son. No así por parte de él. No tiene ganas de hablar de su vida privada y está buenísimo. Yo tampoco hablo y digo todo lo que vivo”.

En el instante en que Lussich le consultó si estaba “para noviar con él”, ella enfatizó: “Yo soy una persona noviera. Siempre estuve en pareja, pero por primera vez en la vida estoy disfrutando de estar sola de verdad, lo estoy disfrutando mucho”.

Al final, Celeste Muriega contó cómo fue la ruptura con Hernán Drago: “Siempre hay charlas Hubo un momento en que no tuvimos comunicación, que solo nos veíamos en el programa y se notaba. Después volvimos a hablar cuando nos fuimos de viaje a trabajar a Córdoba. (…) A partir de ahí la comunicación empezó a fluir y eso se empezó a notar en los programas, y fue tener una relación de amistad linda”.