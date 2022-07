La reacción de Camila Homs cuando Darío Barassi le pidió que arregle con De Paul: "No me compliques"

El conflicto legal en el que se enfrentaron Rodrigo de Paul y Camila Homs disparó versiones sobre la posibilidad de que el delantero de la Selección Argentina se pierda el Mundial de Qatar a raíz de no haber llegado a un acuerdo económico con su ex.

De esta manera, todos los ciclos de espectáculos salieron a la búsqueda de la palabra de los protagonistas, aunque Darío Barassi les ganó de mano con su 100 argentinos dicen famosos donde invitó a la modelo a jugar y aprovechó para preguntarle sobre este dilema.

Darío aprovechó que la mamá de los hijos del delantero de Atlético de Madrid debía responder una consigna para sacarse sus dudas. “Hablemos del tema así me lo saco de encima”, planteó él, pero ella se negó alegando que “no podía”.

CAMILA HOMS LE PARÓ EL CARRO A DARÍO BARASSI CUANDO LE PREGUNTÓ SOBRE SU CONFLICTO CON DE PAUL

"No quiero que no vaya al Mundial. Ponemos nosotros la plata que falta, hacemos una vaquita entre todos", le propuso el conductor a Camial, en referencia a sus pretensiones económicas. “No me compliques”, le contestó ella, parándole el carro, aunque sin lograrlo por completo.

"Resuélvanlo, déjense de joder. Gente joven, tan lindos, con una vida divina por delante. Los dos ya están en una. Cochina, te vi, fachero el nuevo, ¿eh? Bomba, es un fuego el chabón. De Paul se puso fachero, no era tan fachero antes”, arremetió Barassi.

“Bueno, por eso, ya está. Firmemos, repartimos todo, nos vamos al Mundial todos… ¡Dale, Cami! ¿Cerramos el trato?”, dijo Dario extendiéndole la mano a Camila Homs, que le correspondió. “¡Un fuerte aplauso, Rodri de Paul va al Mundial!”, cerró Barassi.