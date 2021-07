La reacción de Cachete Sierra cuando se enteró que Oscar Ruggeri será jurado de La Academia: "Me va a matar"

Desde que iniciaron los ensayos de La Academia de ShowMatch Cande Ruggeri y Cachete Sierra se encontraron varias veces en pantalla para hablar de su frustrado romance, donde ella señaló que el actor fue “el primer hombre que le rompió el corazón”. Lo que no se imaginaba el participante es que en Nosotros a la mañana recibiría una de las peores noticias de su vida cuando uno de los panelistas le adelantó que Oscar Ruggeri ocupará la silla de Pampita en uno de los ritmos por venir, en el que encima deberá cantar.

En el ciclo de eltrece, Cachete se mostró muy contento con sus progresos en La Academia: “Es mucho más lindo porque preparás y sale algo bonito, algo bueno. Antes preparábamos, le poníamos todo el esfuerzo y sabíamos que lo que íbamos a hacer era malo”, dijo, ante de que Pablo Montagna le comunique una noticia que no le cayó nada bien. Ahora hay que volver a cantar, y se sumaría al jurado una persona que dijo que iba a ser neutra con todos los participantes, pero tienen miedo de lo que pueda pasar cuando te tenga que hacer la devolución a vos: Oscar Ruggeri”, le señaló el panelista.

“¿Oscar Ruggeri? ¿Para cantar? ¿En el jurado? ¡Me va a matar si lo toma para ese lado!”, exclamó Cachete Sierra en referencia al papá de Cande, que quedó muy lastimada tras la ruptura. “Es un personaje divertido, pero me va a matar por las cosas que dijeron de la hija, entre nosotros. No voy a contar nada porque no viene al caso”, dijo el actor para cerrar el tema.