La reacción de Barby Franco a las insólitas críticas por lucir un vestido con transparencias durante su embarazo

Esta semana, Barby Franco lució un vestido ceñido al cuerpo, con transparencias, que dejó asomar su pancita de embarazada. Segura de sí misma y feliz por su beba en camino, la modelo compartió su look y recibió inesperadas críticas.

Si bien muchas personas elogiaron lo diosa que se veía, otras usuarias hicieron hincapié en que no debería mostrarse sensual estando embarazada. "¿Mamá sensual o mamá tradicional?", preguntó la modelo, abriendo el debate.

"Con todo respeto, pero no me gusta", "No había necesidad de mostrar así", "Horrible", "No me gustó tu vestuario", fueron algunos de los muchísimos (y absurdos) comentarios que recibió.

Lejos de darles la espalda, Barby los compartió a través de sus stories, potenciando el ida y vuelta. "Empezó el debate en esta publicación", sentenció, dispuesta a hacerle frente a todos.

BARBY FRANCO HABLÓ DE LOS CAMBIOS CORPORALES EN LA ÚLTIMA ETAPA DE SU EMBARAZO

"¿Te cambió mucho el cuerpo?", le preguntaron a Barby.

"Verdadero. Amo este cuerpo. Me quiero quedar así", dijo la pareja de Fernando Burlando.

"Amo mis piernas, al fin tengo gambas. Me siento más armada, más segura", respondió Barby junto a una foto en ropa interior, embarazada.