En pareja hace un año y medio, Fabián Cubero decidió sorprender a Mica Viciconte con un tierno regalo para el Día de los Enamorados. Sin embargo, la reacción de la integrante de la revista Nuevamente juntos, al recibir el anillo que le dio su novio, no fue ni la más amorosa, ni la más demostrativa.

En móvil con Intrusos, Jorge Rial le preguntó si el anillo que lucía en su mano era de compromiso y Mica sorprendió con su sincericidio: "Es un regalo, nada más. Me lo dio en San Valentín”, comenzó diciendo, dejando en claro que no había un motivo oculto en el obsequio.

"El regalo estaba arriba de la cama. Entonces, le dije: '¿Y esto qué es?'. 'Es un regalo para vos'. Cuando vi que era un anillo, no pregunté más nada". G-plus

Luego, describió su frío proceder ante el romántico gesto del futbolista: "Cuando me hizo el regalo estábamos en un hotel y el regalo estaba arriba de la cama. Entonces, le dije: '¿Y esto qué es?'. 'Es un regalo para vos'. Cuando vi que era un anillo, no pregunté más nada, me lo puse y ya está. Le dije: 'Gracias y le di un beso'. No me comprometí... Me dan vergüenza estas cosas. Tampoco le dije 'te amo'".

En medio de cargadas por su falta de emotividad, Viciconte se defendió con picardía: "Después, estábamos en un hotel...". Cerrando la anécdota, agregó: "Yo soy la heladera y él amoroso. Pero en la intimidad no soy así, me pongo un escudo para el afuera, para protegerme... No sé lo que es comprometerse con alguien, nunca me comprometí. Es la primera vez que me regalan un anillo. ¡El regalo me encantó!".