La reacción de Ángel de Brito tras las críticas en su foto con Luli Salazar y Matilda: "Eran impresionantes las agresiones al físico de ella"

En pleno móvil con Connie Ansaldi, quien pocos días atrás compartió una foto en Instagram, luciendo su cuerpo en ropa interior y sin retoques digitales, reflexionado sobre la importancia del amor propio, Ángel de Brito expuso en LAM las tremendas críticas que leyó en un posteo que hizo en su red, en una foto junto a Luciana Salazar y la pequeña Matilda, tras su paso por La Academia.

"Las rubias más uno. Me dio mucha alegría verte feliz como mamá. Te quiero @salazarluli", tituló el jurado y periodista el tierno posteo, sin imaginar que los comentarios de gran parte de los seguidores pondrían el cruel acento en la figura de Salazar.

"Falta amor propio", dijo Connie. Y De Brito compartió su reciente experiencia: "En las redes se ve un montón eso, por eso te preguntaba por la foto que subiste vos, porque en las redes te comentan de todo: bueno, malo, locura, demencia. ¡Hay de todo! Ayer subí una foto con Luciana Salazar y su hija, y más allá de las apreciaciones de cómo baila o de las boludeces que dice, eran impresionantes la cantidad de agresiones hacia el físico de Luciana, que es el que ella eligió tener, o es el modelo de mujer que a ella le gusta".

"Me encargué de leerlas, eran todas críticas de mujeres. ¡Una violencia! Una cosa es decir 'me cae mal, no me gusta ella'. Pero había una virulencia para comentar que era tremenda". G-plus

Indignado con la catarata de agresiones, Ángel de Brito contó que se tomó el tiempo de ver quiénes eran las personas que atacaban a Luli y subrayó que en su mayoría eran mujeres. "Me encargué de leerlas, eran todas críticas de mujeres. ¡Una violencia! Una cosa es decir 'me cae mal, no me gusta ella'. Pero había una virulencia para comentar que era tremenda".