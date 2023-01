Re diosa: Zaira Nara deslumbró Punta del Este con body, medias de red y botas metalizadas

Zaira Nara se mostró feliz con Polito Pieres durante una tarde playera y súper sensual de noche en un exclusivo cocktail que se celebró en La Susana, en Punta del Este.

La hermana de Wanda Nara, que estaría distanciada de Paula Chaves por su romance con el deportista, no se perdió a presentación de la marca Mono Fuk.

Para el evento, se puso un "body cut", que tiene dos tajos que dejan al descubierto su abdomen, medias de red y botas verdes metalizadas de caña alta, en diálogo con un saco "sastrero" abierto y el cabello suelto.

Y sumó un hermoso abanico negro con detalles dorados.

ZAIRA NARA Y FACUNDO PIERES, A PUNTO DE OFICIALIZAR SU RELACIÓN

Lo que comenzó como un fuerte rumor de romance entre Zaira Nara y Facundo Pieres parecería estar a punto de oficializarse luego de que se los viera juntos en una playa en Uruguay muy cómplices.

Ahora, con el tema latente, el periodista uruguayo, Martín Lema, dio más detalles de este vínculo en Mitre Live, el programa que conduce Juan Etchegoyen: “Yo fui al hotel donde para Zaira y hablé con los recepcionistas que estaban muy reticentes a dar información. Y, de repente, saliendo del lugar veo a un chico de una garita y fui a consultarle, total no pierdo nada”, comenzó diciendo.

“Me contó este muchacho que vio a Zaira Nara y a Facundo Pieres, que le dieron buena propina y allí me dijo que estaban muy fogosos adentro del auto besándose. Cuando me lo contó no lo podía creer”, agregó, dando cuenta de que la hermana de Wanda Nara y el polista estarían viviendo a pleno su romance.

Y cerró, dando que hablar con su fuerte información: “Esto fue lo que me contó el chico que trabaja ahí en el hotel. Zaira y Pieres se mataban a besos y se comieron la boca a besos”.