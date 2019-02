En marzo de 2016, Raúl Taibo (65) se convirtió en padre por segunda vez, tras el nacimiento de Francesca, su primera hija junto a Mercedes, mujer con quien actualmente lleva 8 años de amor.

Feliz con la llegada a su vida de la pequeña, el actor de la obra teatral Perfectos desconocidos visitó Cortá por Lozano y dio detalles del nacimiento de la niña. Incluso, reveló qué hizo con la placenta.

"Francesca nació en el baño, (mi mujer) hizo una parte del proceso del trabajo de parto en el agua, y la placenta la plantamos en un tilo" G-plus

"Francesca nació en el baño, (mi mujer) hizo un proceso del trabajo de parto en el agua, que eso te alivia un montón, y la placenta la plantamos. Tiene su tilo, porque según otras tradiciones el árbol de Francesca es un tilo y la plantamos ahí. Ya está en la macetita, listo para ponerla en un lugar fijo", contó Raúl.

Más sobre este tema A los 63 años, Raúl Taibo se redescubrió como papá: "Francesca me movió todas las estanterías; es alucinante"

Luego, Taibo habló de cómo lo encuentra hoy la paternidad, con 65 años: "Soy un papá distinto. Francesca me muestra mi sombra, lo que no puedo. Yo antes jugaba horas y horas en el suelo y ahora me cuesta. Igual ella es benévola, una maestra, una delicia de Dios. Lo entiende. Parece que me contuviera a mí. Es una evolucionada. Conmigo juega de otra manera, como si se diera cuenta que tiene un papá mayor".