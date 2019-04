Raúl Rizzo se volvió a casar a los 70 años, tras una década de amor con Paola Tumino

Hay hechos románticos en la historia personal de las personas que son casi "acto de justicia". Por caso, cuando a Raúl Rizzo le consultan por las "ganas de casarse a los 70 años", la respuesta tiene que ver con eso: realmente un amor como el del actor con Paola Tumino (43) se merecía ese broche de oro tras una década de complicidad compartida.

El actor no dudó y brindó el ansiado "sí quiero" en la noche del sábado 30 de marzo, en la parroquia Corpus Domini, en Villa Luro. La novia entró súper emocionada con el hijo de la pareja y del brazo de padre, frente a la vista del círculo más íntimo al actor. No faltaron Anahí y Camila, las hijas de Raúl de su matrimonio anterior; ni Luca, hijo mayor de la flamante novia. Tras el conmovedor momento hubo fiesta, en uno de los salones exclusivos del Sindicato de Telefónicos, en Flores, lugar donde Raúl enseña teatro. "Soy un tipo que la ha peleado toda la vida, un luchador. Ahora estoy feliz porque me casé y la obra que hago (Un enemigo del pueblo) está muy bien", compartió en diálogo con la revista Pronto.

Además, contó cómo se gestó la llamativa propuesta de matrimonio: "Me la hizo mi mujer", se sinceró el artista. Y amplió: "El casamiento era un sueño que tenía ella y entendí que era trascendente en su vida. Además, es una forma de demostrar el gran amor que nos tenemos". Lo dicho al comienzo: un romántico y maravilloso "acto de justicia".

¡Y que vivan los novios!