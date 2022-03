Raúl Lavié opinó sobre L-Gante: “Se cree cantante y es un éxito momentáneo”

A días de que la novia de L-Gante, Tamara Báez, también debutara como cantante, Raúl Lavié le dedicó al creador de la "cumbia 420" un ácido comentario.

En primer lugar, aclaró que no conoce en profundidad el trabajo de su colega porque está centrado en seguir creciendo como artista.

"No lo escuché mucho, estaba viendo todo esto que se produjo a raíz de un hecho. Yo estoy preocupado por mi carrera y no me meto demasiado en este nuevo mundo de los influencers a los que la gente los considera artistas", expresó, filoso, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Sin embargo, remarcó que el éxito musical de su colega será "momentáneo".

EL ÁCIDO COMENTARIO DE RAÚL LAVIÉ SOBRE LA CARRERA DE L-GANTE

"L-Gante como figura diría que es un gran artista pero hay más que las redes sociales; hay que formarse trabajando y de esa manera uno va a crecer como artista y va a quedar en la memoria. Es muy difícil juzgar para aquellos seguidores que tiene y yo respeto, para ellos sí es un gran artista pero para otros no tanto. Es la oferta y la demanda, siempre ha habido artistas de éxito momentáneo”, opinó el artista sobre su colega.

Y se despidió remarcando que debería aprovechar su popularidad para "mejorar".

"El artista que llega a tener éxito como L-Gante es ahí donde debe comenzar a modelar su futuro y arriesgarse cada vez más a mejorar, él cree y dice que es cantante", sentenció, picante.

¿Recibirá respuesta?