Raúl Lavié criticó muy fuerte a La Voz Argentina: "El año que viene nadie se acordará del ganador"

Raúl Lavié reflexionó sobre el formato de La Voz Argentina y dejó bien en claro que, además de no gustarle, jamás formaría parte de un jurado así porque le costaría mucho evaluar a quienes se presentan motivados por cumplir sus sueños.

“Yo no puedo defenestrar a un chico diciéndole a un pibe ‘cantas mal’ o ‘no servís para cantar’. No sirvo para eso, no aceptaría”, expresó en diálogo con Juan Etchegoyen en un ida y vuelta en Mitre Live.

Entonces, reveló que cuando era adolescente se presentó en un concurso y se fue muy triste tras las fuertes críticas que recibió. Por eso, él no podría ponerse en el rol de jurado.

"Fui a un concurso en una iglesia del barrio. Salí cuarto. Después, me echó el director artístico de la orquesta porque consideró que no servía para cantar".

"Fui a un concurso en una iglesia del barrio. Me anotaron mis amigos. Salí cuarto. Después, me echó el director artístico de la orquesta porque consideró que no servía para cantar. Cuando vine a Buenos Aires hice una prueba en radio El Mundo y quede; ahí nació mi carrera... Nunca entendí como acá cantaba bien y a 300 km cantaba mal”, explicó.

Y se despidió haciendo hincapié en que La Voz sería "una puesta en escena".

"El que te lleva a un triunfo es el público, sabemos que el público se maneja a través de los sentimientos, de lo que está viendo, la historia de vida que te muestran... Eso no te da la pauta de que sos el mejor cantante ni tampoco te da la cosa suficiente como para triunfar en el mundo. Es una puesta en escena. El año que viene habrá otro concurso de La Voz, saldrá otro chico y tal vez de este nadie se acuerde”, concluyó, contuendente.