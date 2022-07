Quiénes serán los jurados de Canta Conmigo Ahora y cómo se definirán los ganadores

El regreso de Marcelo Tinelli a la televisión de la mano de Canta Conmigo Ahora tendrá la particularidad de que el certamen de talentos musicales contará con 100 jurados, muchos de los cuales son artistas populares consagrados.

Las grandes figuras internacionales serán el mexicano Cristian Castro y el venezolano José Luis El Puma Rodríguez, mientras que entre los argentinos se destacan Coti Sorokin en tándem con Cande Tinelli, Manuel Wirzt, El Bahiano, Gladys La Bomba Tucumana, El Polaco, Locho Loccisano, Los Caligaris, Magui Olave y El Tirri, exintegrante de Los Fabulosos Cadillacs.

Aunque no solo ellos, ya que Tinelli ya adelantó que L-Gante estará en la enorme tribuna los dos primeros programas de la semana que viene, en una nota para Socios del Espectáculo.

Y a cuento del noviazgo de la China Suárez, quien finalmente no acordó para sumarse al big show, Marcelo Tinelli había reconocido con Adrián Suar a su lado: "Podríamos traer a Rusherking, me encantaría que venga Emilia Mernes, Diki, Tiago PZK… Ya que viene Sebastián Yatra a la Argentina, lo podemos traer un par de programas en Agosto…".

MARCELO TINELLI ADELANTÓ LAS CLAVES DE LOS JURADOS DE CANTA CONMIGO AHORA

Más allá de los prestigiosos artistas que integrarán el jurado de elite, Marcelo Tinelli también se refirió al resto de los jueces que determinarán a los ganadores.

"Son 100, pero son mucho más tranquilos igual que los que teníamos antes. Estos son pollitos mojados al lado de los otros. Son 100 divinos. Y no es para matar a los otros que eran muy buenos también", aseguró entre risas.

"Vamos buscando personajes en la tribuna de los jurados, y hay unos personajes increíbles, los vamos encontrando. Después vamos buscando la emoción con el participante en el medio de la pista", concluyó Marcelo Tinelli.

CÓMO SERÁ CANTA CONMIGO AHORA, EL NUEVO REALITY DE MARCELO TINELLI

Canta Conmigo Ahora es la adaptación argentina del exitoso formato All Together Now de la televisión inglesa, y contará con una superproducción de 15 cámaras.

Reality musical, el desafío de los participantes será lograr que todos los jurados se levanten de sus asientos, presionen un botón y canten con ellos para alcanzar el podio de ganadores.

Más allá de lo que se verá en la pantalla de eltrece desde las 22.30, Canta Conmigo Ahora tendrá a Emily Lucius como la host digital para replicar y amplificar en las redes sociales lo que suceda en el desarrollo del big show.