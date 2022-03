Quién es Nazarena Di Serio, "la chica del clima" que conmovió a todos en su despedida de Arriba argentinos

"Cuando vivía en Ituzaingó me tenía que levantar a las 3 de la mañana para trabajar, así que me mudé a Capital. Estoy en 7 noticieros y a veces todo el día ahí adentro, pero no me importa. Ya estoy en el canal hace 5 años y siempre buscando distintos lugares para crecer", contó a Clarín hace dos meses.

LA HISTORIA DE NAZARENA DI SERIO, QUE SE DESPIDIÓ DE ARRIBA ARGENTINOS Naza es locutora de profesión pero, antes de llegar a la televisión, hizo de todo: vendedora ambulante, vendedora en tiendas de ropa y empleada en una fiambrería. Naza Di Serio, el viernes 4 de marzo, tras despedirse de Arriba argentinos. En eltrece participó en el programa de Guido Kaczka hasta que le tomaron una prueba para ser "la chica del clima". Nazarena fue vendedora ambulante, vendedora en tiendas de ropa y empleada en una fiambrería. G-plus "Cuando fui al casting, me enteré de que también habían probado a La Sobri de Pérez (Sol Pérez). Yo dije, ¡chau! Va a quedar ella. Porque viste que las chicas que dan el tiempo son pulposas ¡y yo nada que ver!", contó. "Pero dije: 'bueno, dale'. Y al final traté de zafar con la simpatía. Y se dio", explicó en diálogo con eltreceTV. Hija de una madre soltera, Nazarena reveló que tiene dislexia. "En mi caso lo que me limita es que no puedo manejar", dijo. "Las chicas que dan el tiempo son pulposas ¡y yo nada que ver! Pero dije: 'bueno, dale'. Y al final traté de zafar con la simpatía. Y se dio" G-plus "No coordino la izquierda de la derecha, me mareo. Aprendí a manejar, pero no saldría a la calle ni loca”, detalló. Di Serio afirmó que la dislexia no la limita en su profesión: "Tengo que hablar, por suerte, así que zafo bastante, pero creo que otras cosas, que sean más de coordinación, no creo que las pueda hacer. Me cuestan bastante”.