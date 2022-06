Quién es María Becerra, la quilmeña que le ganó al bullying y hoy es la Nena de Argentina

María Becerra es sinónimo de éxito. La oriunda de Quilmes empezó siendo youtuber en donde subía contenido de entretenimiento hasta que decidió dejar de lado los videos para concentrarse en la música. Conocé la historia de la Nena de Argentina, quien le ganó al maltrato y al bullying.

QUIEN ES MARÍA BECERRA: SU HISTORIA DE VIDA

María de los Ángeles Becerra, más conocida como María Becerra, nació el 22 de febrero de 2000 en Quilmes, tiene 22 años, es cantante, compositora, ex youtuber e hincha de Gimnasia La Plata. Además ganó varios premios y llegó a protagonizar una obra de teatro.

A los 6 años empezó a estudiar comedia musical pero era tímida y le costaba mostrar lo que hacía. Sin embargo, Mari se grababa en su casa de Quilmes para participar de castings y subía ese contenido a Facebook.

En ese sentido, Becerra en una entrevista que brindó había manifestado que de aquella etapa le sirvieron varias cosas: “Me dejó la comunicación. Creo que esa fue la gran herramienta que me dejó y el gran aprendizaje que hoy en día me sirve un montón a la hora de comunicar, a la hora de transmitir algo, como saber de qué forma le va a llegar más a la gente”.

Canta desde los 7 años y según dijo en varias entrevistas, algunas de las cantantes que más admira son Cardi B, Ariana Grande, Rihanna y Natti Natasha además de idolatrar a Eminem.

MARÍA BECERRA LE GANÓ AL MALTRATO Y AL BULLYING

La artista contó que la pasó mal en la adolescencia. Y señala 2012 “Mucho Bullying. Fue el peor año de mi vida, porque entre a un colegio… a mí me gustaba la carpintería. Mi hermano fue a un técnico. Se recibió de técnico electrónico. A mí me gustaba verlo hacer eso, quería ser productiva en eso. Hacerme mi casa de muñecos. Entonces les dije a mis viejos que quería ir a un técnico. Mis papás no querían, pero les hinché tanto que me anotaron. Y ¡maldito el día en que me anotaron!”.

Continuando con su relato, Mari relató que “la pasé muy mal. Éramos dos mujeres (en el colegio) entre 400 varones. Antes era típico que vayas caminando y los compañeros te tocaran el culo. Te manosearan en el boliche, en el colegio. Era así. Yo estaba todos los días en la oficina, quejándome”.

Y confesó que “me pegaban feo. Me tenían de punto. He llegado moretoneada, con el labio cortajeado… Me pegaban feo. Nunca le dije hasta que llegó un punto que, bueno, fue una vez que cinco compañeros, que eran los que me pegaban siempre… uno se llamaba Ariel, de ese me acuerdo. Me llevaron al baño y me tenían uno de cada mano. Me tenían las piernas y me empezaron a querer sacar la ropa. Quisieron abusar de mí”.

MARÍA BECERRA Y SUS INICIOS COMO YOUTUBER

En 2015, María comenzó a crear contenido de entretenimiento en su canal de YouTube, el cual contó con más de tres millones de suscriptores. Gracias al cariño de sus fans, la joven venció la timidez, empezó a cambiar y a ser más abierta con los demás.

Becerra comenzó subiendo videos a la red social Facebook en donde ya contaba con una gran audiencia pero el boom de su carrera fue debido a un video parodia que subió junto a una amiga que tuvo más de un millón de reproducciones y esto la motivó a crear contenido en YouTube.

El primer video en YouTube fue creado el 3 de octubre de 2015 llamado Cosas típicas sobre las madres. A partir de allí, la audiencia creció y gracias al dinero que le ingresaba pudo ayudar a su familia. Además, la joven dejó sus estudios en el quinto año de secundaria.

Mari ya era una de las Youtubers argentinas más reproducidas en la plataforma y eso hizo que gane varios premios hasta llegó a protagonizar una obra de teatro junto a su ex, Alexis Sanzi, quien conoció haciendo una colaboración de un video.

Actualmente, el canal de YouTube de María se encuentra inactivo pero posee cerca de 3 millones de suscriptores. La quilmeña decidió probar con la música que mal no le fue ya que se convirtió en la artista más escuchada de Argentina.

MARÍA BECERRA ES LA NENA DE ARGENTINA

Ya con su cuenta de YouTube inactiva, Mari decidió probarse como cantante y el 11 de septiembre de 2019 sacó un EP con tres temas llamados Nada de amor, Tu lady y Dime como hago. Sus fans aprobaron su nueva faceta musical y eso que hizo que siga creciendo en el ámbito musical.

Posteriormente fue lanzando sencillos como Perdidamente, Dejemos que pase, Moon con Dani Ribba, Tú me lo haces fácil, High y Confiésalo con Rusherking, su ex pareja. Su ascenso rápido en la industria es tal que colaboró junto a TINI y Lola Índigo para el remix de High. Así mismo participó junto a Lyanno, Rauw Alejandro y Lenny Tavárez en En tu cuerpo remix y en Aunque ya no estés aquí remix junto a FMX y Beret.

En 2021, María tuvo colaboraciones que la llevaron a niveles muy exitosos ya que realizó temas con Tini, Cazzu, el artista colombiano J Balvin y Tiago PZK. Su tema Mi Debilidad se convirtió en tendencia rápidamente en Argentina.

Además, el 26 de agosto fue un día muy importante para la compositora ya que lanzó su primer álbum llamado Animal que incluye 11 canciones. Los temas añadidos que sí fueron nuevos son Wow Wow con Becky G, tema que fue el promocional del álbum, Hace Rato, Hipnotiza´, No Eres Tú, Soy Yo con Danny Ocean y Episodios.

MARÍA BECERRA ES LA ARTISTA MÁS ESCUCHADA DE ARGENTINA

En la lista de los 20 artistas argentinos más escuchados en el mundo a través de Spotify, 15 son solistas o bandas formadas por varones mientras solo 5 son cantantes femeninas.

María Becerra es parte de esta lista y cuenta con 12.731.478 oyentes mensuales en Spotify, convirtiéndose en la artista femenina argentina más escuchada de la plataforma digital.

Becerra metió el primer hit de 2022, Entre nosotros (remix), que alcanzó 25 millones de reproducciones en YouTube en su primera semana. Sin embargo, aunque sus triunfos la emocionan, mantiene un perfil bajo. “Al no tener las expectativas tan altas me sorprendo de todo lo que venga”, dice.

LA CUESTIONADA ACTUACIÓN DE MARÍA BECERRA EN LOS PREMIOS GRAMMY

En abril de 2022, María Becerra cumplió un sueño y actúo en los Premios Grammy en Las Vegas con lo que eso conlleva. La cantante compartio escenario junto a J Balvincon quien interpretó la canción Qué más pues?

Se trató de un show histórico para la música argentina, dado que la joven oriunda de Quilmes se convirtió en la primera artista del país en subir al escenario de los Grammy de Estados Unidos.

Si bien fue aplaudida por los millones de invitados como Dua Lipa, Billie Eilish, entre otros, María fue blanco de críticas en las redes sociales. Algunos la halagaron por representar al país en un evento de tal magnitud, pero también hubo quienes criticaron duramente su habilidad vocal sobre el escenario.

De todas maneras, María se hizo eco de las críticas recibidas pero lejos de polemizar, la artista expresó que “yo nunca miré al público. Si miraba, me iba a morir. Solo lo miré a José (J Balvin). La vivimos nosotros. Estábamos chochos. Re contentos”.