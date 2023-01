Quién es Julieta Poggio, la participante de Gran Hermano que es tendencia en redes.

Gran Hermano siempre es tendencia en redes y más si hablamos de los participantes. Una de ellas es Julieta Poggio, quien con su personalidad y carisma atrapó al público y siempre es tendencia en las redes sociales.

Foto: Twitter

QUIÉN ES JULIETA POGGIO, LA HERMANITA QUE ES TENDENCIA EN REDES

Julieta Poggio tiene 21 años, cumple años el 9 de enero, es actriz, profesora de Danza y se destaca como modelo. Oriunda de Villa Devoto, la joven es una de las participantes de la casa de Gran Hermano donde allí conquistó al público desde el primer día.

Disney, como la llaman los chicos de la casa, reconoció en su presentación ser una persona “egoísta” y les advirtió a sus compañeros que no piensa ni cocinar, ni limpiar, ni lavar los platos.

Juli además contó que “estudié Ballet y Jazz... Pero hoy en día, lo único que quieren bailar las nenas es reggaetón. Mi lugar en el mundo son las cámaras y el escenario. No hay un fin de semana que no salga, pero solo tomo champagne. Me gusta estar siempre bien arreglada, prolija; soy muy coqueta”.

“Yo ya les advierto que a mí no me gusta cocinar, no me gusta limpiar, no me gusta lavar los platos... Que de eso se ocupe otro. Soy un poco egoísta, mi mamá siempre me reta por eso. Así que bueno, lo estoy trabajando con la psicóloga. Soy muy sincera, siempre digo la verdad, guste o no. Así que se la banquen, yo soy así”, confesó la modelo.

Poggio siempre es tendencia en las redes sociales, haga lo que haga. Luego de su nominación, la hermanita declaró a cámara #FueraMalasVibras. Rápidamente, el hashtag se convirtió en furor y se realizaron varios memes con esa frase.

JULIETA POGGIO Y SUS APARICIONES TELEVISIVAS

Si bien muchos conocen a Julieta desde que entró a Gran Hermano, la joven ya había aparecido en varios programas de televisión como Papá por un día (2009), Hermanitos del Fin del Mundo (2011) y Consentidos (2009-2010).

También Poggio trabajó en una obra de teatro junto a Lola Latorre, Chopa Montoya, Martu Morales, Tini Domínguez, Juli Castro y su propia hermana, la influencer Lola Poggio, en una obra teatral que se presentó en el Teatro Picadero con gran éxito.

La misma se tituló Amor Propio y contaba la historia de 7 protagonistas adolescentes que poseían problemas, dudas y miedos con los que podían sentirse identificados muchos jóvenes.

JULIETA POGGIO Y SU HISTORIA DE AMOR CON LUCCA BARDELLI

Julieta Poggio y Lucca Bardelli son pareja hace más de tres años. En varias oportunidades, la hermanita reconoció que lo extraña mucho y de vez en cuando, observa la foto que se sacaron los dos arriba de su cama.

Bardelli estuvo como invitado en LAM en donde aseguró que “estamos juntos hace 3 años. De novios hace un año y pico. Nos conocimos antes de estar de novios porque su mejor amiga es la novia de mi mejor amigo”.

El joven aclaró que durante un largo tiempo, dejaron de verse hasta que se reencontraron y nació el amor y expresó que “chapamos dos años antes de ponernos de novios. Después, yo me puso de novio con otra persona, ella también. Y, al tiempo, nos volvimos a encontrar y empezamos a salir”.

Y agregó que “fue todo muy de golpe. Estaba con mi novia en mi casa y, de la nada, la gente opinando de nuestra relación. Ahora lo vivo todo mucho más tranquilo”.

LA CRISIS DE LLANTO DE JULIETA POGGIO EN GRAN HERMANO

Juli atraviesa un momento de angustia y generó preocupación tanto adentro como afuera de la casa. La actriz se largó a llorar, Alfa la consoló y ella no pudo explicar el motivo de porque se encuentra así.

Julieta indicó que atravesava por un duro momento que no podía revelar por la presencia de las cámaras, lo cual generó aún más intriga en su compañero que intentaba conocer al la razón de la angustia.

“Yo lo único que puedo hacer es ayudarte. Yo te quiero. Te adoro como si fueras una hija”, aseguró Walter, mientras le acariciaba el cabello y tomaba su mano con fuerza, para acompañarla en esta crisis.