Quién es Guido Mazzoni, el futuro marido de Sol Pérez: ama el crossfit y la convenció de ir al psicólogo

Guido Mazzoni es reconocido por haber conquistado el corazón de Sol Pérez y en breve se convertitá en su esposo. Tiene 37 años y es dueño de una reconocida cadena de gimnasios. Allí conoció a la modelo.

QUIEN ES GUIDO MAZZONI, SU HISTORIA DE VIDA

Guido Tomás Mazzoni tiene 37 años, es abogado, empresario y dueño de la cadena de gimnasios Bigg. Allí se especializa en crossfit, donde acuden varios famosos y entrenan. Además es muy activo en las redes sociales.

Guido es abogado, profesión que estudió luego de terminar el secundario en Colegio San Juan Bautista. A esa institución fue, por ejemplo, Roberto García Moritán, el marido de Pampita. No compartieron curso, ya que Guido es más chico de edad.

Mazzoni recibe en su gimnasio a famosos como Ivana Nadal, Cinthia Fernández, Cande Ruggeri y Pico Mónaco, entre otros.

Es amigo de ex futbolistas como el Burrito Ortega y José Chatruc y es muy conocido en el ambiente de la farándula.

EL ROMANCE ENTRE SOL PÉREZ Y GUIDO MAZZONI

Guido Mazzoni entrena a varias figuras del mundo del espectáculo, en 2019 Sol Pérez asistió al gimnasio y allí comenzó su historia de amor. En octubre, la conductora confirmó el romance con el empresario en sus redes sociales.

Es una especie de “Sol Pérez, pero en versión masculina”, como le dicen sus amigos para cargarlo. Los allegados dicen que son tal para cual, que fue amor a primera vista, pero que llevó tiempo, justamente, por la desconfianza de ella en los hombres.

En una entrevista, Sol contó que “el me venía escribiendo por Instagram desde 2016, me invitaba a que fuera a entrenar a su gimnasio. Yo nunca le contestaba, así que me empezó a chamuyar”.

Además confesó que “con el tiempo me empezó a hacer chistes y ahí si le empecé a contestar, con el tiempo, yo no estaba muy conforme con el entrenamiento que estaba realizando, así que acepté la invitación de ir a entrenar a su gimnasio, para probar y ver qué onda”.

Su primera salida oficial fue en el cine cuando asistieron a la avant premiere de Crímenes Imposibles, película que protagoniza Federico Bal.

La ex chica del clima lució un ajustado vestido blanco y el abogado vistió un pantalón con camisa negra y blanca.

Mazzoni reveló, aquel día, que estuvo mucho tratando de conquistar a Sol. “Hace cuatro años que la vengo remando con Sol. Yo la veía diciendo el pronóstico del tiempo y pensaba: ‘Esta chica va a explotar en cualquier momento’. Estaría bueno entrenarla".

"Le empecé a escribir, pero me contestaba hasta ahí. Cuando entró al Bailando pensé: ‘La perdí’. Creo que es amor. Estoy enamorado mal”, confesaba por entonces.

CRISIS DE PAREJA ENTRE SOL PÉREZ Y GUIDO MAZZONI

En 2019, vivieron una crisis. Sol detalló: “El quiebre fue cuando nos peleamos en la temporada de teatro de verano en 2019, cuando recién empezábamos a salir, que habíamos alquilado para irnos a vivir juntos".

"Igual fue todo muy rápido, por suerte salió todo bien, pero podía pasar de separarnos al toque. Nos habíamos puesto de novios en octubre y en diciembre nos íbamos a vivir juntos, una locura”, detalló.

Sol afirmó que Mazzoni la ayudó a cambiar su temperamento, lo que permitió que se alejara de los escándalos mediaticos. “Guido fue mi puntapié para empezar al psicólogo porque quería una relación en serio, llevarme bien”.

PLANES DE CASAMIENTO ENTRE SOL PÉREZ Y GUIDO MAZZONI

Por el 2020, Sol Pérez declaraba sus intenciones de contraer matrimonio con Guido Mazzoni. "Los dos tenemos sobrinos chiquititos, disfrutamos la familia y recién hace dos años que estamos de novios", contaba.

"Con la pandemia, hubo un montón de cosas que no pudimos disfrutar, como salir con amigos, ir a bailar. Creo que cuando uno tiene un hijo, esas cosas no las hacés tan seguido o por lo menos no podés hacerlo en los primeros dos años”.

La ex chica del clima había explicado que “por eso, lo mejor es disfrutar de la pareja. Tenemos los dos muchas ganas, pero de acá a tres o cuatro años”.

En plena cuarentena, Sol remarcaba sobre el casamiento: “Sí, a mí me encantaría. Lo haría ya, pero estamos en medio de una pandemia, sino sí. Ya lo vamos a hacer”. Y dos años después su deseo se hizo realidad.

En julio de 2022, Sol Pérez anunció en sus redes sociales que se iba a casar. “Nos casamos. Me muero de alegría, te amo mi amor”, escribió. Y subió un video en el que se pudo ver el romántico momento en que Guido Mazzoni, le propuso casamiento.

En el video se los puede ver a bordo de una embarcación en Grecia, Guido se arrodilla y le pide su mano en matrimonio.

La emoción de la modelo fue tal que luego mostró de cerca el anillo de compromiso que según su pareja le quedó “perfecto”. Luego Sol se tomó una foto de primer plano en donde se la veía muy emocionada.