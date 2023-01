Quién es Delfina Gerez Bosco, de bañera de Marley al escándalo en El Hotel de los Famosos

El Hotel de los Famosos se caracteriza por tener personajes carismáticos, con mucha personalidad y que marcan tendencia. Delfina Gerez Bosco es una de las participantes del reality y es conocida por haber trabajado en programas conocidos de la tv argentina.

QUIÉN ES DELFINA GEREZ BOSCO, SU HISTORIA DE VIDA

Delfina Gerez Bosco tiene 37 años, es modelo y conductora. Estuvo en varios programas de televisión y actualmente es una de las participantes de El Hotel de los Famosos. Su popularidad creció siendo la bañera en El Muro Infernal en 2008.

La modelo decidió que su futuro estaba instalado en los medios y por eso fue construyendo paso a paso su camino con participaciones en Combate, Justo a Tiempo, Sábado en Casa y Lo sabe no lo sabe.

Sobre su experiencia en El Muro Infernal, conducido por Marley, recordó que “fue muy lindo. Los chicos no me conocían como “la bañera” y enganché otro público. Cuando empecé a darme cuenta de que me estaban mirando o a entender que lo que decía tenía repercusiones, tomé más conciencia. Tuve momentos en que no la pasé bien pensando en las preguntas que me hacían y en qué iba a responder”.

En el último tiempo trabajó como panelista en Intrusos y en Cortá por Lozano. Además, fue la conductora de Planeta 947, en Radio Octubre 94.7 y trabajó en Mandá Play.

DELFINA GEREZ BOSCO Y SU GRAVE PROBLEMA DE SALUD

En 2020, una noticia le cambió la vida a Delfina Gerez Bosco. Le encontraron un tumor de 750 gramos en la zona abdominal y tuvieron que extirpárselo de forma inmediata. El proceso de recuperación hizo que la modelo se alejara de la televisión.

La conductora contó que mientras estaba acostada mirando la televisión, descubrió un enorme bulto en su parte abdominal que nunca había visto por lo que decidió recurrir rápidamente a un profesional.

Delfina relató que “le saqué una foto y se la mandé a mi ginecólogo, y él me mandó a hacerme una ecografía transvaginal”. Asustada, pensó en una cáncer de ovarios pero era solamente un tumor.

El tumor, en menos de 4 meses, había crecido de manera sorpresiva, a tal punto que los médicos quedaron impresionados por su tamaño. Delfina explicó que “era del tamaño de la cabeza de un bebé. Hay personas que tienen sobrepeso que no se dan cuenta, pero el tumor pesaba 750 gramos. Me molestaba para ir al baño, me presionaba la vejiga”.

Finalmente, a Delfina no le sacaron el útero pero tuvo que transitar por un postoperatorio que fue similar al de una cesárea.

DELFINA GEREZ BOSCO Y FERNANDO BENI, AMOR Y RUMORES DE INFIDELIDAD

Delfina Gerez Bosco y Fernando Beni, un hombre vinculado al automovilismo, están casados desde 2017 y tienen a Gennaro, su hijo de tres años. La modelo confesó que “nos conocimos en el cumpleaños de un piloto, al que yo fui colada porque me invitó una amiga”.

Y agregó que “yo le había echado el ojo porque Fer sale en cámara, y le comenté a mi amiga, que también trabaja en las carreras. Y me dijo: 'Es Fernandito, ese chico que te dije que gustaba de vos'. Desde ese cumpleaños no nos separamos más”.

Actualmente, Gerez Bosco y Beni están atravesando rumores de infidelidad por parte del marketinero. El matrimonio entró en crisis cuando Delfina ingresó a El Hotel de los Famosos y lo primero que hizo Fernando fue viajar a México con otra mujer.

“Apenas ella entró a la casa en Cañuelas, en octubre, su todavía marido se fue de viaje a Cancún con su compañera de trabajo, amiga y madrina de su hijo, que se llama Carolina”, reveló Nancy Duré en Intrusos.

Luego, Nancy señaló que la relación del hombre con la madrina de Gennaro ya venía levantando sospechas y haciendo ruido en el grupo de amigos de Beni y Gerez Bosco. “Veían como que, si bien había una amistad previa de los dos, había demasiada cercanía”.

Sin embargo, Beni no se quedó callado y afirmó que es “un cornudo más”. Aseguran que Delfina estaría saliendo con un participante del reality, nada más y nada menos que con Martín Coggi.

“Teníamos en crisis pero no teníamos nada decidido cuando entró al hotel. Veníamos mal pero de ahí a exponerse en público y que pueda ver nuestro hijo no me parece”, declaró Beni.