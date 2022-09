Quién es Dasha Horozhankina, la nueva panelista de La Jaula de la Moda

Dasha Horozhankina es ucraniana y llegó a la Argentina con su familia cuando era una adolescente. Actualmente es panelista en La Jaula de la Moda, el programa de Ciudad Magazine. Modelo e influencer,es ucraniana y llegó a la Argentina con su familia cuando era una adolescente. Actualmente

-¿Cómo fue tu infancia?

-Soy privilegiada ya que tengo seis hermanas! Somos todas mujeres así que mi infancia fue hermosa y divertida, somos muy unidas así que nunca nos aburrimos, ellas son mis mejores amigas.

-¿Cómo llegaste a Argentina?

-Una de mis hermanas mayores se casó con un argentino y él la trajo a vivir al país. Le encantó y nos contó que era muy lindo, entonces se juntó lo mucho que la extrañábamos y lo bien que nos habló, que mi mamá decidió mudarse acá con todas nosotras.

-¿Por qué te quedaste a vivir en Argentina?

-Yo solo tenía 16 años cuando vinimos. Aunque cuando cumplí los 18 ya si fue elección mía quedarme porque ya estaba enamorada del país, su gente, el trato y su cultura.

-Hablás varios idiomas, ¿qué estudiaste?

-Soy políglota, hablo inglés, ruso, ucraniano y español. Además, cuando terminé el secundario con orientación a manejo de empresas hice un posgrado en marketing. Pero mi mejor escuela fue y es lo que aprendí y aprendo en la vida.

-¿Cuándo comenzaste profesionalmente?

-Empecé a mis 18 con campañas y desfiles, luego puse pausa por un tiempo para retornar mis estudios y hace un par de meses volví a la televisión a través de La Jaula de la Moda por Ciudad Magazine como panelista invitada en donde cada viernes me siento como en casa.

-¿Cómo cuidás tu cuerpo?

-Como sano, aunque también entreno una hora por día todos los días y soy fan de todo tipo de tratamientos corporales como la maderoterapia, mesoterapia y diferentes máquinas corporales.

-¿Cómo te definirías?

-Muy sobreprotectora, nunca rencorosa y perdono rápido, siempre estoy de buen humor y no se si tiene algo que ver con la pregunta pero me encantan los animales.

-¿Cómo y cuándo llegó tu oportunidad de estar como panelista en La Jaula de la Moda?

-Los productores de La Jaula de la Moda me vieron desfilando y me invitaron al programa. A partir de allí quedé de forma permanente.

-¿Te sentís cómoda en ese rol?

-Sí, me encanta formar parte de este programa, ya que va con lo que más gusta: ¡La moda y criticar!

-¿Cómo te llevás con tus compañeros de La Jaula de la Moda?

-Me llevo súper bien con todo el equipo incluyendo los chicos que están atrás de cámara que son un amor y nos reímos mucho.

-De tus compañeros panelistas con quien es el que mejor te llevás?

-¡Con todos! Desde el primer día me recibieron con mucho amor y me hicieron sentir parte del programa.

"Con el que más conexión tengo es con Mariano Caprarola que es muy buen compañero, amigo y persona. Me ayuda a estudiar, me aconseja en todo y afuera del programa entablamos una amistad, nos vemos y hablamos todos los días" G-plus

-¿El vestuario del programa te lo eligen ellos?

-Sí, obviamente me preguntan cómo me veo con algo puesto, si me siento cómoda y también puedo aportar ideas.

-¿Y maquillaje y peinado?

-Eso sí lo decido siempre yo.

-¿Cuándo comenzó tu pasión por el lifestyle y cómo fue tu crecimiento?

-Logré tener una vida de ensueño en Argentina. Los lujos desde niña me gustaron pero vengo de una familia muy grande y humilde así que lujos no teníamos y menos cuando venis de un país tan pobre y sin oportunidades como lo es Ucrania, pero siempre dije que de grande lograría todo lo que me proponga y así lo hice.

-¿Qué sueños te faltan cumplir?

-Sueños tengo muchos , pero el que más me preocupa ahora es traer a mi familia que aún sigue atrapada en Ucrania por la guerra.