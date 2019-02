La polémica rodea los últimos días a Wanda Nara. A su llanto en la televisión italiana, en medio del conflicto que atraviesa Mauro Icardi con el Inter, se sumó un rumor de infidelidad que la relaciona con el futbolista Marcelo Brozovic, también jugador del mismo club. En ese contexto, la mediática subió un video a sus Stories de Instagram quemando una foto que se tomó con su marido y abrió el debate. ¿Hay una crisis en su pareja o estaba haciendo algún tipo de rito?

La astróloga Jimena La Torre fue consultada por Ciudad, analizó las imágenes y dio su visión: “Muchos especialistas te van a decir ‘es una magia negra’ porque es lo que rinde en este tipo de cosas, pero la realidad es que en los Hogueras de San Juan siempre quemamos y despedimos todo lo malo. Se pueden quemar fotos, cosas que te hacen mal”, aseguró. “No se hace una magia negra así y si lo fuera tendría que haber algunas cosas, que yo no podría decirlo porque no se ve”, dijo. “Pero si ella le puso algo a lo que quemó o le pidió a alguien con eso que quemó, podría ser una cosa más extraña”, aseveró la astróloga.

"Wanda me sigue en las redes y a veces me escribe. Y si me sigue sabe que yo digo ‘cuando te pasa algo, quemá todo y no pasa nada'. Las que estamos en la línea blanca siempre lo decimos: el fuego es purificador". G-plus

“Siempre digo que mientras lo hagas vos, no pasa nada porque hacés responsable vos. Es distinto si ella hubiera ido a una persona que haya cortado una foto y le haya mandado un video de esa persona cortando una foto y matando a una gallina. Eso sí es magia negra”, diferenció Jimena. “Wanda me sigue en las redes y a veces me escribe. Y si me sigue sabe que yo digo ‘cuando te pasa algo, quemá todo y no pasa nada. Las que estamos en la línea blanca siempre lo decimos: el fuego es purificador”, enfatizó.

"Puede haber algo más en las fotos .Que dentro de la foto de ellos hayan escrito el nombre de una minita o que haya metido algo de alguien ahí, pero no lo podemos saber a simple vista". G-plus

“En un programa ya me había salido que ella se lleva mal con la familia de él. Puede ser que como esa cosa italiana recontra brujera le hayan aconsejado que queme. Ahora, qué le dijeron que le meta a la foto, eso ya no lo puedo saber. Puede haber algo más. Que dentro de la foto de ellos hayan escrito el nombre de una minita, puede ser. O conseguir algo de alguien y meterlo ahí, pero no lo podemos saber”, distinguió.

"Ella se enteró una versión de algo que no la beneficia. Puede ser una minita que le habló a él, la familia de él que firmó algo en contra de ella. Que él le haya ocultado la firma de algo legal, por las cartas que salieron. No están hablando de una amante, hay algo que ella se enteró y que le generó una traición". G-plus

También Jimena le tiró las cartas a Wanda y contó qué ve a través de los astros sobre la relación que ella mantiene con Mauro Icardi: “Esa sota de bastos al revés es ella con ese enojo que quemó. Hay una sota de espadas que es una palabra mal dicha por alguien. La carta en el medio son los dos caminos. Ella se enteró de que hay una versión de algo que no la está beneficiando. Puede ser una minita que le habló a él, la familia de él que firmó algo en contra de ella. Que él le haya ocultado la firma de algo legal, por las cartas que salieron. No están hablando de una amante, hay algo que ella se enteró y que le generó una traición”, reveló Jimena Latorre sobre Wanda Nara.

Foto: Jimena Latorre