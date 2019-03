Qué hizo Zaira Nara cuando vio que Wanda quemó sus fotos con Mauro Icardi: "Me preocupé y le dije..."

Invitada a Cortá por Lozano, Zaira Nara habló a fondo sobre la relación con su hermana Wanda Nara, con quien es súper unida a pesar de que tienen perfiles mediáticos distintos.

Siempre intentando alejarse de las polémicas, Zaira contó cómo vive la atención constante que reciben su hermana y su pareja, Mauro Icardi: “Hablo un montón con Wanda de todos los temas. Muchas veces acá llegan cosas, que a ella no le afectan como cuando dicen que maneja mal la carrera de Mauro. Yo la acompaño cuando quiere hablar de algo pero no es que si Ivana (Icardi, su concuñada) postea algo, voy y le pregunto”.

Entonces, Verónica Lozano le preguntó: “El día que quemaron las fotos, ¿qué fue eso?”, haciendo referencia al escándalo que se desató cuando Wanda publicó en Instagram una imagen con dos fotos de ella y Mauro ardiendo en una fogata.

"Le dije a mi hermana ‘¿me podés explicar qué es esto que no entiendo nada y me están preguntando si se separaron o es una macumba?’. Y ella me respondió ‘jajajajaajajaajaja’" G-plus

Sincera, Zaira reveló: “¡Ahí sí le pregunté! Porque me preocupé. Me escribió Paula Chaves y me dice ‘¿qué pasó con Wanda y Mauro?’”.

¿Cuál fue la reacción de la modelo? “Yo estaba en la Patagonia, tratando de agarrar señal en la montaña y le dije a mi hermana ‘¿me podés explicar qué es esto que no entiendo nada y me están preguntando si se separaron o es una macumba?’. Y ella me respondió ‘jajajajaajajaajaja’, todo en mayúscula. No sé qué se estaba diciendo y ellos lo hicieron en broma, como que les dio de comer...”.

Sobre el final, dejó una definición contundente sobre Wanda: “Ella tiene muy claro dónde quiere estar y dónde está. Realmente, hay muchas cosas que le resbalan y quizás acá son un mundo".