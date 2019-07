Qué hizo Mariano Iúdica tras el enojo de Jorge Rial por la nota a Morena llorando en Involucrados

El llanto de Morena Rial al final de la transmisión de Involucrados despertó la furia de Jorge, su papá, quien no ocultó su indignación al comenzar su programa. "Tengan consideración a lo que está pasando un compañero y su familia. No lo entiendo. No es fácil salir al aire y ver a mi hija como la vi", disparó en Intrusos, en claro reproche al ciclo de Mariano Iúdica y el canal. "Es difícil venir y sentir que los que te cagan a piedrazos, te meten el dedo y te hacen molinete son tus compañeros. Yo no quería empezar este programa así, y hace unos días que vengo así", agregó.

Mariano Iúdica: "Yo me hubiese enojado igual que Jorge porque también soy papá. A él lo conozco desde hace años y los quiero mucho tanto a él como a Morena y a Romina, su mujer". G-plus

Ante las repercusiones, Iúdica decidió levantar el teléfono y comunicarse con su colega para ofrecerle disculpas: "Yo me hubiese enojado igual que él porque también soy papá", le contó el conductor a Pronto.com.ar.

"A Jorge lo conozco desde hace años y los quiero mucho tanto a él como a Morena y a Romina, su mujer", cerró, tras aclarar que le pidió disculpas a Jorge por lo sucedido.

