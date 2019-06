LA ACTUAL Y LA EX DE BAL

Bianca Iovenitti se prepara para debutar como participante estable en el Súper Bailando junto a Rodrigo Noya, con quien conforma una de las nuevas parejas que se suman al certamen de baile de Marcelo Tinelli.

Invitada a Siempre Show (lunes a viernes a las 20 hs. por Ciudad Magazine), la novia de Fede Bal contó detalles de su llegada a la pista más famosa de la televisión y se encontró con una pregunta muy picante de Jorge Moliniers sobre Laurita Fernandez, exnovia del actor.

“¿Qué te generaría que Laurita Fernández regrese al Bailando? Porque se rumorea que puede volver en reemplazo de algunas de las parejas que no pueden seguir en el certamen”, indagó el bailarín.

Muy tranquila, Bianca respondió: “Nada, cero. Estoy tranquila, no tengo problema”.

Bianca y el rumor de que Laurita podría volver al Bailando: “Estoy tranquila, no tengo problema. Está buenísimo.Yo estoy disfrutando el momento”. G-plus

Cuando Moliniers insistió con que “se rumorea fuerte que vuelve a la pista”, Iovenitti reiteró: “Está buenísimo. Yo estoy disfrutando el momento”.

Y negó que la pregunta la haya incomodado: “No, cero. De verdad, no me molestaría y no tengo problema”.

Además, contó que no se volvió a encontrar con Laurita, que actualmente está en pareja con Nicolás Cabré, después de empezar a salir con Bal: “Desde que estoy con Fede no nos cruzamos. De hecho en el verano no nos cruzamos”, aseguró sobre el verano de Mar del Plata, donde los tres hicieron temporada teatral.

