Qué dice el tarot sobre el romance de Locho y Majo Martino: "¿Tuvieron sexo?"

El Hotel de los Famosos formó varias parejas y una de ellas es la de Locho con Majo Martino. Mientras la periodista desmiente las fuertes versiones de romance con el modelo, en Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) le tiraron las cartas a la pareja.

Pampito consultó si los concursantes del reality estaban de novios y la tarotista Fabiana Aquin fue rotunda. “¡Sí! Me sale que están saliendo. El pensamiento derecho (sic), hay cosas buenas. Hay química acá”, aseveró.

“¿Tuvieron sexo?”, preguntó el panelista. “Hay algo”, señaló, mientras que Carmen Barbieri sacada otra carta que despertó las risas de todos. “Hay unos cuernos ahí”, “¿qué es lo que le mete ahí?”, lanzaron, divertidos y la tarotista se desentendió. “Yo no dije nada. Hay algo. Chicos, no me hagan meter la pata”, concluyó, suspicaz.

EL PASO DE LOCHO POR UN REALITY PARA ADICTOS AL SEXO CASUAL

Ángel de Brito mostró en LAM la participación del modelo en Jugando con fuego: Latino, un reality de Netflix que tiene varias versiones internacionales y que en su versión latina contó con él como uno de los participantes.

El programa consistía en el ingreso de sensuales concursantes en una isla paradisíaca que debían cumplir con un objetivo que le daba sentido a todo el ciclo. “El juego era que el que tenía sexo con otro, perdía. Esa era la regla”, detalló el conductor sobre el formato, en donde se les iba descontando dinero de su premio de acuerdo a la cercanía y los encuentros que tenían con otros, sean besos, mimos o autosatisfacción.