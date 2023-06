Qué dice del tarot sobre Camila Homs, su participación en Bailando 2023 y su noviazgo con José Sosa: "Le salió La iniciación"

La tarotista Fabiana Aquin fue a Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine), vio una nota de Camila Homs hablando de su futura participación en Bailando 2023 y sacó una carta en vivo para ver cómo le irá en el programa de Marcelo Tinelli.

En ese marco, la médium también se refirió a la nueva historia de amor de la modelo con el futbolista José Sosa, luego de su dolorosa separación de Rodrigo de Paul, el padre de sus dos hijos.

"Salió la carta de La Iniciación. Bien. Se merece todo lo mejor. A esta chica le va a ir bien a nivel Bailando y a nivel pareja me gusta", dijo la tarotista.

Luego puntualizó en el romance de Homs con Sosa, recientemente oficializado en sus redes sociales: "Ya están iniciando algo bueno. Es muy positiva esta chica, le da para adelante siempre, a pesar de todo lo que pasó en su vida. Me gusta la energía que tiene".

CAMILA HOMS HABLÓ DE SU PARTICIPACIÓN EN BAILANDO 2023

Luego de mucho pensarlo e incluso de declinar la oferta que le hicieron los productores de Marcelo Tinelli, Camila Homs aceptó estar en Bailando 2023.

"Es confirmado, voy a estar en el Bailando, viviendo esa experiencia. Estoy muy contenta de estar ahí. Voy a probar", dijo la modelo en nota con Mañanísima.

Y explicó: "Dudé por la exposición, yo decía 'no sé si estoy preparada para tanto'. Me estoy preparando más mentalmente que físicamente. A mí me gusta bailar, pero hay que ensayar, hay que practicar y hay que darle duro".